López: Juicio a Mesa es por aberrante violación de normas que hizo perder al país $us 42 millones

10/07/2018 - 16:10:18

La Paz, (ABI).- La ministra de Comunicación, Gisela López, dijo el martes que el requerimiento de juicio al expresidente Carlos Mesa (2003-2005), que presentó la Fiscalía, no es por el "21F" sino por la "aberrante" violación de normas que hizo perder a Bolivia más de 42 millones de dólares en el proceso con Quiborax.



La ministra indicó que el exmandatario confunde los datos y le pidió dejar de hacer política y defenderse en el juzgado.



"Mesa confunde adrede los datos. El juicio que le inició la Fiscalía no es por el 21F, es por los 42M de bolivianos que nuestro país perdió por su aberrante violación de normas que benefició a una empresa chilena. Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado", escribió en su cuenta en Twitter.



Mesa, ayer, tras conocer el requerimiento del Ministerio Público, señaló que existe una persecución judicial a título de investigación y defensa del Estado.



Además, anunció su compromiso de actuar de manera activa y positiva en la defensa del referendo del 21 de febrero.



La empresa chilena Quiborax explotaba ulexita en el salar de Uyuni, cuando Mesa anuló sus concesiones, según la acusación, sin cumplir procedimientos que su mismo Gobierno había aprobado en forma previa, lo que originó el pleito perdido finalmente por el Estado.