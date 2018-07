Morales: gracias a la unidad, Bolivia no está tan lejos de un acceso soberano al mar

10/07/2018 - 13:52:36

Viacha, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el martes, en un acto público, que gracias a la unidad del pueblo, Bolivia "no está tan lejos" de un acceso soberano a las costas del océano Pacífico.



"Yo diría no estamos tan lejos. Gracias a la unidad del pueblo, con una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el mundo entero nos escucha", dijo el jefe de Estado en la inauguración de una unidad educativa denominada "Hacia al Mar" en el municipio de Viacha.



Morales recordó que la demanda marítima es un profundo sentimiento del pueblo boliviano, por lo que dijo continuará demandando la solución de ese diferendo con Chile, con actividades que marcan historia.



"Este año con el Banderazo ni se imaginan, Bolivia sigue marcando historia, sigue haciendo historia en todo el mundo, no solamente en nuestra querida Bolivia", remarcó.



En 2013, Bolivia demandó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que Chile se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante en la perspectiva de recuperar una salida soberana al mar, cualidad que perdió en 1879 por una invasión chilena.



Bolivia y Chile presentaron en marzo último sus alegatos finales y aguardan el fallo de ese máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas.