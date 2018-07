Argentina y Bolivia destacan relación bilateral pero evitan hablar de reunión Evo-Macri



10/07/2018 - 13:10:28

Opinión.- El aniversario 202 de la independencia de la República de Argentina, fue escenario para un balance de la relación bilateral. El embajador, Normando Álvarez y el viceministro de Comercio Exterior, Clarems Endara destacaron la integración comercial, energética, social y hasta nuclear, pero evitaron dar fechas de una posible reunión entre los presidentes Evo Morales y Mauricio Macri.



"A veces me preguntan de la reunión de nuestros presidentes; es importante hablar de nuestros presidentes Macri y Evo, pero mientras tanto estamos haciendo un gran trabajo entre Argentina y Bolivia, acuerdos comerciales, hay un trabajo permanente de todos los sectores de cooperación", señaló el diplomático argentino.



Durante los festejos patrios del vecino país realizados en la residencia argentina, el embajador Álvarez destacó los avances logrados en acuerdos de cooperación en las áreas de salud, agricultura y otras. Sin embargo no mencionó el contrato de compraventa de gas vigente hasta el 2026, ni el nivel de cumplimiento.



"Hemos firmado un convenio; INVAP (Investigación Aplicada) argentino que está construyendo tres centros de medicina nuclear en Santa Cruz, El Alto y La Paz, tecnología argentina, capacidad argentina al servicio del pueblo boliviano", mencionó.



También anunció que a partir de enero del próximo año, Argentina comprará energía eléctrica a Bolivia, y para eso se están concluyendo los tendidos. "Hay un montón de trabajo que no se ve pero lo más importante es el trabajo diario, vamos a firmar en agosto un convenio de seguridad que se está avanzando mucho en la lucha contra el narcotráfico, a Argentina le interesa mucho eso", explicó.



El diplomático dijo que a pesar de la crisis económica por la que atraviesa su país y que se estima se superará en corto plazo, el Gobierno de Macri logró después de muchos años, estabilidad política e institucional que son las bases con las cuales se puede sortear las dificultades. "Antes, no se respetaba el Congreso, no se respetaba la justicia, no se respetaba nuestra Constitución", dijo.



A su turno, el viceministro Endara destacó los lazos históricos de hermandad entre ambos países y el rol de la heroína boliviana Juana Azurduy de Padilla, ascendida a generala por el Gobierno de Argentina.

"Respecto a la pluralidad cultural se traduce en integración energética, física, comercial, académica, intercambio de inversiones, cooperación en materia de defensa espacial, medicina nuclear, así como en seguridad y área social y migratorio", mencionó.



También resaltó la carta de intenciones sobre cooperación para la investigación científica entre la provincia de Jujuy y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) que tiene como objetivo definir los lineamientos para impulsar el desarrollo de actividades.



"Otro elemento de integración física y remarcamos su relevancia es la Hidrovía Paraguay-Paraná y la concesión de una zona franca en puerto Rosario que alienta el comercio bilateral como principal acceso alternativo a mercados de ultramar por el Océano Atlántico", expresó en su discurso.



En ese marco dijo que le complace al Gobierno boliviano acompañar al pueblo argentino la celebración patria. "Como lo dijo que el Presidente esta mañana, no solo somos vecinos, somos hermanos, y la integración debe ser nuestro destino como objetivo de la patria grande", aseveró.