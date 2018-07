Quiborax: Supremo definirá hasta el 18 de julio la remisión de requerimiento acusatorio



10/07/2018 - 13:05:16

Correo del Sur.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitirá hasta el próximo miércoles 18 de julio, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la proposición acusatoria presentada por la Fiscalía General y la solicitud de autorización de juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.



El magistrado de la Sala Penal del TSJ, Edwin Aguayo, informó este martes que esta instancia analiza los trámites formales del requerimiento presentado este lunes por el Ministerio Público.



Agregó que en los próximos días la Sala Penal remitirá el requerimiento a la Sala Plena para que en una sesión, que normalmente se desarrolla los días miércoles, se apruebe y sea remitido a la Asamblea Legislativa, donde se definirá si se autoriza o no el inicio del juicio de responsabilidades.



Ayer, lunes, el fiscal General del Estado, solicitó juicio de responsabilidades contra el ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, al presentar un requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Entretanto, Carlos Mesa reiteró a través de varios medios que él acusa a las autoridades del Gobierno por no ejercer una defensa idónea en la demanda internacional interpuesta por Quiborax por la reversión de su concesión para explotar ulexita en el Salar de Uyuni.