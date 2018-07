Iván Canelas hijo, renunció por no tener libreta de servicio militar

10/07/2018 - 13:03:09

Correo del Sur.- Hace un mes, el senador opositor Arturo Murillo, dio a conocer una planilla del Ministerio de Comunicación en la señala que el sueldo de Canelas era Bs 18.517.



La Constitución Política del Estado establece que la libreta del servicio militar es un requisito para ser funcionario público.



Por no contar con ese documento, la ministra de Comunicación, Gísela López, pidió la renuncia de Iván Canelas Lizárraga al cargo de director de Redes Sociales que ejercía desde enero de este año.



Sin embargo, no fue la primera vez que Canelas (hijo del gobernador de Cochabamba, Iván Canelas Alurralde), ocupa un cargo en la administración pública. En 2009 trabajó como Responsable de Difusión y Prensa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, incumpliendo también entonces con dos artículos de la Constitución Política del Estado.



El artículo 249 establece que "todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar de acuerdo con la Ley" y 234, en su numeral 3, señala que para ser servidor público se requiere "haber cumplido con los deberes militares".



Una fuente del Ministerio de Comunicación manifestó hace poco más de un mes la ministra Gisela López pidió su renuncia, según publica la Agencia de Noticias Fides. Lo cual sería a inicios de junio. Sin embargo, en ese mes acompañó al presidente Evo Morales en su viaje a Rusia y China.



Habría renunciado recién a finales de junio, según el periódico paceño Página Siete, renunció.