Shakira nadando como una sirena

10/07/2018 - 11:29:19

El Diario NY.- La cantante colombiana tiene las curvas que su público tanto femenino como masculino desea. Y es que Shakira en ropa interior en en un diminuto bikini parece ser el sueño y el anhelo de muchos.



Recientemente se compartió un vídeo en donde se le puede ver nadar, y lo hace como toda una sirena. el movimiento de sus piernas y tronco le permiten desplazarse como lo haría Ariel, la pelirroja princesita de Disney.



Whatever it takes to prep for #ElDoradoWorldTour, even swimming at midnight Rocky style! Estoy haciendo todo lo que sea necesario para prepararme para la gira! Incluso nadar a medianoche! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 31 Ago, 2017 a las 12:11 PDT







Pero los deseos que tiene su público de ver y saber más del cuerpo de Shakira, sobre todo porque posee una figura de infarto ha hecho que muchos liberen imágenes que antes pasaron desapercibidas, incluso cuando ésta se dejaba ver en traje de baño y a los besos con Gerard Piqué.



Cabe mencionar que en la actualidad es esta la clase de intimidad que el público extraña de ellos.