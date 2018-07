¿Jennifer López comprometida con Alex Rodríguez?

10/07/2018 - 11:27:06

El Diario NY.- Jennifer López pidió tanto el “tan esperado” anillo que al parecer Alex Rodríguez ¡ya se lo dio!.



El rumor comenzó a correr como pólvora en los portales de farándula luego de que la intérprete de “On the Floor” publicara en su cuenta de Instagram una foto junto al expelotero en la playa en la que ella lucía un anillo en el dedo anular.



It’s the lil quiet moments that matter the most...💕 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 5 Jul, 2018 a las 9:31 PDT





“Son los pequeños momentos los que más importan”, lee en el calce de la imagen.



¿Será que ARod ya lo contestó la canción “Y el anillo pa’ cuándo?



Cabe mencionar que ‘La diva de El Bronx’ no solo vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional como cantante, modelo y actriz, en el plano personal está completa y muy enamorada, lo que se refleja en su físico privilegiado.



Looking out and thinking how lucky I am...oh and yes these @niyamasol leggings are becoming a staple to my #athleisurestyle #whentheleggingsmakethebootylookgood #vacciones #vacayvibes Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 19 Jun, 2018 a las 11:11 PDT

