A Embajadora de EE.UU. le preocupa influencia de China en la región



10/07/2018 - 09:53:40

El Salvador.com.- La embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, afirmó ayer que China Continental pretende incursionar en Centroamérica y El Caribe, usando los flancos más débiles de estos países con el interés de “militarizar la región”. Para el caso de El Salvador, el canal de entrada sería la inversión de China en el Puerto de La Unión, afirmó Manes.



“Están tratando de encontrar puntos débiles en la región, donde pueden hacer este tipo de arreglo en la región, estamos preocupados que no sólo es inversión en un puerto, pero después quieren hacer algo con los militares y quieren crecer la influencia china en la región, es un asunto estratégico y necesitamos todos tener nuestros ojos abiertos a lo que está pasando”, reflexionó.



Ante esta situación, Manes informó que hace un mes se reunieron 30 embajadores de su país radicados en distintos países.



El Ministerio de Economía así como CEPA ya han hecho reuniones con empresas chinas como CITIC Group.



Su preocupación viene de la información que aportaron los diplomáticos, de que China busca acercamientos con los gobiernos de Centroamérica y del Caribe ofreciendo inversiones que no son “claras ni transparentes”, como una estrategia para incursionar en los países.



En El Salvador específicamente, China estaría buscando un puerto de entrada y este sería el de La Unión, dada las condiciones de abandono en que este se encuentra.



Señaló que la información que poseen es que las pláticas con el gobierno salvadoreño y China han iniciado para intervenir en la planta marítima del Puerto de Cutuco.



“Está en la fase de conversación, pero es la fase importante para cualquier país, los ciudadanos deberían saber sobre la conversación y sobre los hechos y tácticas que China está haciendo”, aseveró Manes.



Esta inquietud de los EE.UU. ya atravesó el ámbito empresarial y político salvadoreño, según dijo Manes. “Estamos en eso”, contestó a la pregunta de que si se habían reunido con los partidos políticos para advertirles de la intención de China para con El Salvador.



lidad Social Empresarial y Sostenibilidad enfocada en el futuro, innovación y liderazgo con el objetivo de mostrar los proyectos de éxito y motivar su desarrollo.



“Es importante que todos conozcan bien lo que está pasando y que puedan identificar las tácticas normales que China está utilizando, no es algo nuevo, hay buenos ejemplos que pueden estudiar para asegurar que están haciendo lo mejor para su gente en su país”, recomendó la embajadora.



El inicio de las conversaciones entre el gobierno y China fue confirmado por la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, en una entrevista ayer con el Canal 33, en donde confirmó que el país asiático está interesado en invertir en el Puerto de La Unión.



Para Manes, no se trata de ahuyentar la inversión extranjera en El Salvador, sino fijarse bien qué tipo de ofrecimiento está haciendo China y el compromiso de ese país con el desarrollo económico local.



“Es el momento de cuidar con este tipo de cosas, obviamente queremos ver que haya más inversión en El Salvador, pero no toda la inversión es igual, lo mejor es de mejorar las inversiones de verdad sostenibles y que beneficien al país”, esgrimió.



De acuerdo a Manes, los ejemplos que han visto en otros países en donde China ha intervenido con inversiones, es que los proyectos de infraestructura al final se quedan en poder del gobierno chino.



“En otros países como vimos en Sri Lanka, ya no tienen control de su puerto, otro país lo controla, ya hemos visto en otros países, después que China lo ha conseguido, no cumplen con los proyectos”, manifestó Manes.