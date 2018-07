The Strongest jugará cinco partidos amistosos en Perú

10/07/2018 - 08:30:52

Página Siete.- A partir de mañana, el plantel de The Strongest jugará cinco partidos amistosos en Perú para terminar su preparación de cara al torneo Clausura de la División Profesional.



Hasta ayer se tenía planificado el duelo ante Deportivo Binacional en Puno, para el domingo, pero a ese encuentro se sumaron otros cuatro con los equipos grandes de ese país.



Según anunció la dirigencia atigrada, la gira comenzará mañana con el partido ante Sporting Cristal, algo que se anunció desde el país incaico y también lo confirmó el director técnico del equipo cervecero, Mario Salas.



Al día siguiente, el jueves, el Tigre se medirá con el otro grande de Lima, Alianza, y el viernes jugará con la Universidad de San Martín. La parte de la gira en la capital peruana se cerrará el sábado con el encuentro ante Universitario de Deportes.



Todos estos partidos no tienen aún hora y escenarios donde se realizarán.



El domingo, como se tenía ya programado, los atigrados viajarán a Puno para jugar con el Deportivo Binacional, encuentro que se disputará en el estadio Modelo de Llave desde las 16:00. El horario del viaje de la delegación atigrada será confirmado en las siguientes horas. Hasta anoche la dirigencia intentaba conseguir los pasajes para todo el plantel. Luego de ese duelo, la delegación atigrada retornará a la sede de Gobierno para comenzar la última semana de prácticas antes del debut en el torneo Clausura ante San José del próximo domingo 22 en la sede de Gobierno, desde las 17:15.



Esta no será la primera gira del club atigrado por ese país. En 2016 cumplió algo similar también bajo la dirección técnica de César Farías.



En esa ocasión los de Achumani se enfrentaron a Alianza Lima (3-2), Sport Boys del Callao (3-0) y Universitario de Deportes (2-0). En todos esos encuentros hubo victoria atigrada. En el único partido que el Tigre perdió fue ante la selección Sub-20 de Perú, por 4-3.



Este año, los aurinegros viajaron al país vecino para jugar un partido amistoso, en Cusco el 24 de marzo, cuando cayeron por 3-2 con Cienciano. Para este encuentro el cuadro atigrado utilizó un equipo alterno.





Doble turno



Práctica Ayer se realizaron las dos primeras prácticas de César Farías al frente de The Strongest luego del receso. En la mañana hubo un trabajo en espacio reducido y en la tarde una sesión físico-técnica.

Carcelén El defensor ecuatoriano Edison Carcelén debía llegar hoy en la madrugada a La Paz.