Ser campeón la meta de Zeballos en Oriente



10/07/2018 - 08:27:23

El Día.- Ganar el título, ser campeón, coronar con un campeonato", fueron las palabras que más repitió Pablo Zeballos en su presentación ayer en Oriente Petrolero que, 12 años después, lo vuelve a tener en sus filas para reforzar aquel anhelado sueño de la familia orientista, que es la de levantar el trofeo de campeón del fútbol boliviano que ya lleva transcurrido casi 8 años desde la última vez.



José Ernesto Álvarez, presidente de la institución albiverde, fue el encargado de darle la bienvenida al goleador paraguayo que tuvo su debut profesional en el club allá por 2006, que aunque no tuvo el final feliz del título, hoy lo quiere conseguir con otros jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.



Se hizo realidad. "Ha sido un año de charlas, ha habido un desprendimiento de su parte y él tenía un sueño de volver a Oriente Petrolero y se hizo realidad. Para nosotros es un logro que esté aquí y que su llegada sea con mucha bendición", dijo brevemente Álvarez ante una gran cantidad de medios de prensa en las oficinas de la empresa Sofía, patrocinadora de los refineros, agregando que “Zeballos es de los grandes ídolos que pasó por el club” tal como lo hiciera en su momento, Dedé, Ladislao Jiménez y otros.



"Llegué como un desconocido en su momento y el cariño que me mostraron es impagable. Ahora trataré de retribuir con buenas actuaciones y con el objetivo de salir campeón", enfatizó Zeballos que compartió la mesa junto al ex goleador paraguayo Buenventura Ferreira con pasado también en Oriente Petrolero.



Zeballos recordó su debut en los albiverdes porque además fue el equipo profesional en el que debutó y por eso le guarda un gran cariño y los logros que tuvo.



"Es una emoción muy grande estar aquí nuevamente, creo que el objetivo que uno tiene en la vida debe tratar de ser agradecido siempre, a Oriente le tengo un gran cariño, fue mi primer club profesional, mis logros se los debo en gran parte a este club, espero retribuir todo eso con actuaciones y poder cumplir el objetivo de ser campeones", repitió.



Con la llegada de Pablo Zeballos, queda cerrado el ciclo de contrataciones de Oriente Petrolero, ya que antes llegaron el argentino Patricio Vidal y el uruguayo Matías Duffard.



Entrenamientos. En horas de la tarde, Zeballos se unió al plantel que dirige Juan Manuel Llop y participó en los primeros entrenamientos en su cancha de San Antonio.



El trabajo fue solo en la parte física aunque exigente. Los albiverdes jugaron un partido amistoso el pasado sábado ante Royal Pari (0-0).