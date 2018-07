Brun vuelve al arco de la U



10/07/2018 - 08:26:16

Correo del Sur.- Luego de varias negociaciones, Universitario concretó el retorno del arquero argentino Iván Brun, quien suspenderá la demanda que le inició al club en junio por impago de salarios.



El presidente del club estudiantil, Germán Gutiérrez, que el domingo había anunciado a este diario las negociaciones que se tenían con el guardameta, confirmó ayer la noticia: Brun volverá a custodiar el pórtico capitalino.



“Recibimos el informe de la comisión técnica y después de varios análisis retorna Brun”, informó Gutiérrez.



Explicó que el arco era uno de los puestos a reforzar tras la salida de Brun en mayo pasado, que dejó como primer portero al cruceño Eder Jordán y como segundo al chuquisaqueño Antonio Valda.



A la salida de Brun se sumó la del arquero español de padres bolivianos Carlos Villa, que concluyó su contrato al final del Torneo Apertura y quedó como jugador libre.



Con la reincorporación del guardameta argentino, Universitario iniciará el Torneo Clausura con dos porteros que se intercalaron partidos en el Apertura y sumaron una similar cantidad de minutos de juego.



A decir del Presidente, Brun regresará en buenas condiciones, ya que pese a no haber militado en otro club a su salida de Universitario, estuvo entrenando por su cuenta.



La recontratación del argentino hizo que se suspendieran las negociaciones con un guardameta brasileño, quien era la segunda opción si no se llegaba a un acuerdo con Brun.



Dentro de los puntos a favor en el retorno del golero rioplatense, es que ya jugó en la “U” y no debe someterse a ningún proceso de aclimatación, como sucede con otros futbolistas extranjeros.



Además, el arquero suspenderá la demanda que le inició al club en junio, aunque la deuda económica seguirá siendo un tema a resolver entre el jugador y la entidad estudiantil.



Hoyos, Salinas, Lopes y Jiménez ya son de la “U”



Universitario pretende combinar la experiencia con la juventud. Ayer confirmó las contrataciones de Miguel Hoyos (37 años), Pablo Salinas (38), Andrés Jiménez (32) y Jefferson Lopes (29).



El Presidente de la “U” señaló que todos ellos fueron pedidos expresos del técnico Carlos Leeb y que llegarán para jugar y aportar, no como relleno.



En el caso de los nacionales, anunció que posiblemente podrían arribar a la Capital mañana; mientras que los extranjeros podrían hacerlo hasta el fin de semana.