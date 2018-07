Confirman dos fallecidos en el hospital Japonés tras falla eléctrica



10/07/2018 - 08:21:18

El Deber.- El hospital Japonés sufrió de tres cortes de electricidad en dos días. El tercero se produjo la noche de este lunes, durante media hora, tras lo cual se constató que dos pacientes perdieron la vida.



Los fallecidos se encontraban en terapia intensiva y prácticamente desahuciados a decir del secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, Óscar Urenda, que adelantó que pediría una auditoría intensiva tanto al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y a la secretaría de Energía de la Gobernación.



"Dos pacientes críticos fallecieron. Iba a suceder y los familiares estaban advertidos. (Los pacientes eran) Una señora de Cotoca que estaba en reanimación; incluso la hija firmó un consentimiento de no reanimación. Otro paciente con antecedentes que tenía hipertensión, pulmonía e insuficiencia renal", afirmó Urenda.



Una curiosidad



Según información que maneja el secretario de Salud de la Gobernación, el hospital Japonés sufrió de dos cortes previos el domingo y el lunes por la tarde, a lo que el generador de emergencia funcionó correctamente; sin embargo, en el tercer corte no respondió como se debía debido a que un gato habría provocado daños colaterales en el sistema eléctrico.



"Un cortocircuito provocado por un gato en el generador, que hizo daños colaterales en el sistema eléctrico, que no permitió que funcione correctamente la red".