Ausencia de estudio técnico frena uso gratuito de campos deportivos en Cochabamba



10/07/2018 - 08:19:57

Los Tiempos.- La ausencia de estudios técnicos acerca del costo que demandará el mantenimiento de los escenarios construidos para los Juegos Suramericanos y la falta de un presupuesto definido frenaron la propuesta de ley de acceso gratuito que presentó el concejal Sergio Rodríguez (MAS).



El legislador recordó que el pasado 8 de marzo presentó al Ejecutivo un proyecto de modificación de la Ley Municipal de Deportes con el objetivo de promover el acceso gratuito a campos deportivos. Sin embargo, el Departamento de Normativa Municipal emitió un informe que declara “inviable” la propuesta.



El informe No. 56/2018 concluyó: “En virtud al informe técnico D. P. D cite N°333/2018 e informe legal JAC 98/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, declaran y determinan la inviabilidad de la ley municipal modificatoria de la Ley 036/2014 de Deportes”. Asimismo, se señalan “vacíos legales y desaciertos en el mantenimiento que implicarán los escenarios”.



Al respecto, el jefe del Departamento de Promoción Deportiva, Dussan Balderrama, explicó: “Fundamentalmente lo que hemos visto es el tema del mantenimiento, que al aceptar esa ley no correría esto, porque se abrogaría el Decreto 82/2017 (que dispone la administración de campos y complejos a través de comodatos y arrendamientos) y se estaría dejando de lado las escuelas municipales y el acceso a personas con discapacidad”.



Asimismo, añadió que faltó la inclusión de ligas deportivas y el rol que cumplirían bajo una modificación, así como un cronograma de actividades para el manejo de los escenarios. En tanto, el concejal aseguró que existen suficientes recursos para el mantenimiento de escenarios.



“El complejo acuático requiere de 1,7 millones de bolivianos para su mantenimiento y se gastan más de 5 millones en pasajes, hoteles y viáticos para trabajadores de la Alcaldía, cómo pueden decir que es inviable”, dijo.



Los montos recabados por el legislador fueron estimaciones y sólo se conoció el presupuesto del complejo acuático. Este fue uno de los aspectos observados para aceptar el acceso gratuito a los escenarios. Actualmente, el municipio invierte un millón de bolivianos en mantenimiento de los campos.



“Por el momento se está pidiendo una información precisa del costo de mantenimiento de acuerdo al uso que se les dio durante los Juegos Suramericanos y recién podremos trabajar sobre eso”, manifestó Balderrama y no respondió a qué modalidad apunta el municipio para destinar los campos.



Agregó que desconoce la propuesta de la Federación de Entidades Empresariales para la administración de campos que fue presentada ante el Concejo Municipal el mes pasado.







MODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEPORTES



La propuesta presentada por el concejal Sergio Rodríguez para conseguir el acceso gratuito a escenarios deportivos implicaba modificar el artículo 5 de la Ley de Deportes.



El artículo define la promoción e impulso del deporte a partir de principios de la ley, mientras que la modificación estipulaba que estos sean determinados siempre en beneficio de la población del municipio. Asimismo, incluyó un artículo de acceso gratuito a todos los escenarios de Cercado.



El cambio incluía la derogación de todos los decretos que estén contra el acceso gratuito como el Decreto 82/2017 (comodato y arrendamiento de campos deportivos).