Una mujer de 53 años da a luz a mellizos saludables en La Paz



10/07/2018 - 08:18:41

Página Siete.- Una mujer de 53 años dio a luz a mellizos en un centro médico de la ciudad de La Paz. Ella logró cumplir su sueño de convertirse en madre luego de varios intentos. Los pequeños se encuentran estables de salud y la próxima semana serán dados de alta.



De acuerdo con el médico obstetra perinatólogo Luciano Gutiérrez, quien atendió a la mujer, el caso es “histórico”, ya que es la primera vez que se presenta en La Paz en una paciente mayor de 50 años, luego de una fertilización in vitro.



“Nacieron dos bebés hermosos. Son mellizos, una mujercita y un varoncito. Ambos están estables en su salud”, indicó emocionado el galeno.



Los bebés nacieron en el Centro Médico Especializado (CEMES) el pasado 30 de junio y actualmente se encuentran en incubadoras en la sala de Neonatología al cuidado de los profesionales de esa entidad.



Ambos nacieron con un peso de 1.800 gramos. El varón nació con una talla de 42 centímetros, mientras que la bebé con 41 centímetros.



La madre fue dada de alta el pasado domingo 8 de julio, mientras que los mellizos permanecerán una semana más al cuidado de los especialistas, ya que nacieron de 34 semanas, con un aproximado de siete meses y medio, indicó el médico.



Durante muchos años, los ahora padres buscaron el embarazo. A pesar de la edad de la madre, no se dieron por vencidos. Fueron a varias clínicas de especialización reproductiva para encontrar orientación y solución, mencionó el ginecólogo.



El deseo de ser padres, incluso los llevó a realizar tratamientos en centros de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, no lograron buenos resultados. “Los padres cuentan que no se dieron por vencidos, y se fueron a Chile, pero tampoco tuvieron éxito en aquel país, por lo que retornaron a La Paz”, relató el especialista.







“Entonces, la señora me cuenta que alguien les comentó de este Centro de Diagnóstico Perinatal, donde un día llegaron con su última esperanza. Ella me dijo claramente: ‘doctor, si no logro embarazarme, no voy a intentar más, sólo me quedaría hacer la adopción’”, recordó.



El ginecólogo explicó a la paciente que a través de la fecundación in vitro podría dar a luz incluso a dos bebés, por lo que la mujer aceptó de inmediato e inició el tratamiento.



“Fuimos dos médicos los que realizamos este tratamiento, el ginecólogo especialista en Reproducción Humana Luciano Gutiérrez, quien es mi hijo, y mi persona”, contó.



Los especialistas realizaron los estudios y las evaluaciones correspondientes, por lo que procedieron a poner dos embriones. “Nosotros siempre en la parte de reproducción ponemos dos embriones, no colocamos más y la verdad es que tenemos el éxito de decir que es una parejita”, resaltó el médico.



Luego de proseguir el tratamiento, los padres se enteraron en la semana siete la existencia de dos bebés. “Cuando hacemos la ecografía a la semana siete la señora no se cambiaba por nadie porque eran dos bebés que teníamos, pero al mismo tiempo resaltábamos la edad de la paciente que era de 53 años”, dijo.



Ericka Ruiz, enfermera del servicio de Neonatología, indicó que los bebés tuvieron una buena evolución en cuanto a su crecimiento y peso, ya que en una semana presentan casi dos kilos. “Se han familiarizado con los biberones, ya agarran mejor cada vez”, dijo.



Gutiérrez explicó las opciones para que una mujer adulta pueda lograr dar a luz. “Cuando una mujer ya no tiene menstruación y quiere ser mamá lo que se hace es conseguir un óvulo de una donante y pueda ser juntado con el espermatozoide de su esposo y colocarlos dentro del útero”, afirmó.



El especialista sostuvo que las pacientes que no deseen un óvulo donado, antes de perder el ciclo menstrual, pueden congelar sus óvulos y usarlos cuando decidan ser madres. “El óvulo puede estar congelado por muchos años”, concluyó.