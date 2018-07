Frente frío trae nevada a municipios de Chuquisaca



10/07/2018 - 08:14:47

Correo del Sur.- Los municipios chuquisaqueños de Culpina, Tarvita y Azurduy amanecieron ayer con cumbres nevadas, este último contabilizó hasta anoche, 912 familias afectadas.



El manto blanco que llega pocas veces a esta parte de Bolivia, cubrió ayer al menos a tres municipios del Departamento: Culpina, Tarvita y Azurduy; aunque el fenómeno no se presentó en gran magnitud, el frío aumentó.



De acuerdo con el reporte del técnico de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos de Tarvita, Edin Céspedes, el frío intenso se sintió desde la tarde del domingo, pero la nieve sólo llegó hasta la cordillera, se estima que la temperatura descendió hasta los -5 grados. Por lo menos hasta ayer no se reportaron daños en cultivos, aunque extraoficialmente podría haber muerto una que otra llama u oveja.



Lo mismo ocurrió en Culpina: el centro poblado no despertó con nevada, pero el frío fue “insoportable”, informó su alcalde Wilfredo Aguirre. Indicó que tampoco hubo reportes de daños en las comunidades. El termómetro marcó los -2 grados centígrados.



En Azurduy, sin embargo, el alcalde Leonardo Ávalos informó que el frío llegó a los diez grados bajo cero, afectando a unas 912 familias de 31 comunidades. Hasta anoche todavía se evaluaba el perjuicio.



De acuerdo con el responsable del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Franz Delgadillo, el descenso de temperatura se debe al frente frío que ingresó en todo el territorio nacional, generando una alerta naranja, sobre todo en Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y parte de la región altiplánica, con probabilidad de descensos bruscos con heladas entre el domingo y hoy.



Las provincias más afectadas son Luis Calvo, Nor Cinti, Sud Cinti, Azurduy y parte de Tomina. Delgadillo acotó que desde mañana, miércoles el clima mostrará una tendencia de mejora paulatina con una temperatura en los cuatro y nueve grados centígrados; y la máxima, entre los 17 y 22 grados.



Anunció que todavía se prevén cielos nubosos y poco nubosos en gran parte de Chuquisaca, con vientos predominantes de dirección nornoreste con velocidades en promedio de los siete a los 15 kilómetros por hora.



Sobre los registros bajo cero en los municipios con nevada, señaló que es normal porque se encuentran en regiones altas del Departamento.