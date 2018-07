Dirigentes cocaleros de Yungas dicen que no garantizan la presencia de Evo Morales en la región

10/07/2018 - 08:08:15

La Razón.- Dirigentes del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) afirman que no están en condiciones de “garantizar” la presencia del presidente Evo Morales en la región debido a la molestia de los habitantes yungueños por recientes acciones del Gobierno central.



Tito Flores, ejecutivo de Cofecay, afirmó que esta resolución surge ante el temor que la dirigencia no pueda “contener” la acciones de los pobladores. “Yungas está dolido y está molesto”, afirmó al recordar las acciones de represión en febrero, ante las protestas que rechazaban políticas de control de la venta de hoja de coca.



“Los Yungas de La Paz estamos olvidados, no tenemos carreteras, no tenemos hospitales, las personas mueren el camino, no hay educación. Hay incumplimientos y se mantiene el estado de emergencia”, agregó César Apaza, ejecutivo de la Federación Provincial de Chulumani



El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, ratificó que el presidente Morales estará presente en la región entre el martes 10 hasta el viernes 13 de julio. Se prevé la entrega de infraestructura escolar, una planta de procesadora de miel y anuncios en las localidades de Coripata, Coroico, Caranavi e Irupana.



“Hay un contubernio con la derecha, son posiciones políticas. El país es un país democrático y el presidente puede visitar los lugares que vea por conveniente”, agregó la autoridad de Gobierno.