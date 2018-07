Presidente electo de Colombia da estocada y Unasur se desmorona



Página Siete.- Después de 10 años de su creación, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se “quiebra” de a poco. La más reciente estocada la dio el presidente electo de Colombia, Iván Duque, quien confirmó su propósito de retirar a su país del organismo internacional, por considerar que es una “caja de resonancia de la dictadura” venezolana.



“Voy a promover la retirada de Colombia de Unasur. Es una caja de resonancia de la dictadura, vamos a apoyar la denuncia de Luis Almagro (secretario general de la OEA) para investigar sobre el dictador y sus adláteres por sus crímenes y para que comparezcan ante la Corte Penal Internacional”, afirmó Duque, electo hace unas semanas y quien tomará posesión el 7 de agosto, informó EFE.



Unasur fue creada en 2008 por 12 países de la región, como un mecanismo para desarrollar propuestas y programas de integración, a fin de profundizar las relaciones en el bloque regional.



En abril pasado, Unasur recibió el “primer golpe”. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú resolvieron no participar por tiempo indefinido. Esa decisión se dio cuando Bolivia asumió la presidencia pro tempore del bloque internacional.



Después de tres meses de esa determinación, Bolivia no logró reunirse con sus pares para analizar y buscar estrategias que permitan a Unasur superar los problemas.



Otro hecho que debilita al organismo internacional es que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, solicitó la devolución del edificio, donde funciona la sede de Unasur. “Es absurdo que un edificio que cuesta varias decenas de millones de dólares esté sin ninguna utilidad”, dijo Moreno, quien anunció que el predio será entregado al movimiento indígena, para que allí funcione la sede de la Universidad Pluricultural de las nacionalidades y pueblos Amawtay Wasi.



Desde Bélgica, el expresidente Rafael Correa preguntó en su cuenta de Twitter: “¿El Movimiento Indígena será cómplice de la destrucción de Unasur? ¡No lo puedo creer!”.



La Unasur también tropieza con el tema económico. Entrará en cesación de pagos y retiro de personal si no soluciona sus problemas financieros hasta el 30 de julio, revela un informe remitido por el jefe de gabinete, Yuri Chillán, a la vicecanciller boliviana María del Carmen Almendras, el pasado 13 de junio.



El documento evidencia que solo Bolivia y Guyana tienen sus cuotas al día para el funcionamiento del ente internacional.



En criterio del jefe de bancada del MAS, el diputado David Ramos, la “crisis” es “por temas de orden ideológico, político”, pues hoy en día –dijo– en varios países retornó “la derecha y a estos no les interesa la patria porque la derecha no tiene patria, pueblo ni organización”.



El presidente de la comisión de Política Internacional, el senador Víctor Hugo Zamora, afirmó que Unasur es uno de los grandes ejemplos de la historia de lo que no se debe hacer y de lo que sucede cuando se crea organismos con fines políticos. “Nosotros denunciamos que Unasur fue creada para proteger a gobiernos populistas, hoy quedó probado”, indicó.



Los antecedentes



Acefalía El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, fue el último secretario general de Unasur, cargo que ejerció hasta enero de 2017. A la fecha, el organismo está acéfalo.

Presidencia Bolivia asumió la Presidencia pro tempore de la Unasur. El último país fue Ecuador.