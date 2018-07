El MAS Tarija espera a Héctor Arce para convocar Congreso



10/07/2018 - 08:03:16

El País.- Desde la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct) se informó que se espera la llegada del coordinador político del Movimiento Al Socialismo (MAS), ministro Héctor Arce, con la finalidad de plantear un nuevo congreso que defina una directiva del partido en el departamento y que sea consensuada, para acabar con la división interna que aqueja al oficialismo en la región.



Desde la elección de René Sánchez como presidente departamental del MAS, en un congreso realizado en diciembre del 2017 en la ciudad de Bermejo, se ha indicado desde el movimiento campesino que la designación carece de legitimidad al no haber contado con todas las organizaciones del oficialismo en Tarija, lo que ha generado una falta de coordinación y entredichos entre dirigentes de ambas partes.



El dirigente de la Fsucct, Paulino Cari, informó que se tiene prevista la llegada del ministro de Justicia, Héctor Arce, y que por orden del mismo presidente Evo Morales se tiene el mandato de coordinar un encuentro en pro de la unidad, negando que exista divisionismo en el MAS, ya se busca contar con líderes que tengan aval de las bases en su totalidad, tanto de la Federación como de las Bartolinas.



“Hay el mandato de reorganizar, tiene que haber un congreso de unidad para elegir la directiva del instrumento a nivel departamental. Tiene que haber porque en realidad nosotros no hemos participado de un congreso que hubo en Bermejo y hay otras organizaciones matrices que no estuvieron presentes”, explicó Cari a tiempo de mencionar que una vez aprobado el congreso correrá un plazo de 60 días para su realización.



El anuncio fue observado por el presidente nacional de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Santos Valdez, quien informó que no se reconocerá cualquier convocatoria a un nuevo congreso departamental, ya que en el último congreso nacional realizado en Santa Cruz se reconoció a René Sánchez como el presidente legitimo del MAS en Tarija, dándole el mandato de coordinar con las bases todo lo relativo a la gestión.



En ese marco, el dirigente aseveró que el delegado político del MAS no puede convocar ni avalar un nuevo congreso, por lo que harán el seguimiento respectivo, ya que en el último encuentro nacional se dio la directriz de que se respeten los estatutos orgánicos del instrumento político y ninguna autoridad se tome atribuciones sin coordinar con todas las organizaciones sociales.



“En el tema de Tarija, los nueve departamentos apoyan a Sánchez que participó del último congreso nacional. No pueden insistir en convocar a un nuevo congreso para elegir directiva, más aún cuando los dirigentes que promueven esto, según documentación que sacamos de la Corte Electoral, son militantes de un partido neoliberal, que están tratando de dividir al instrumento político voltearlo, lo que no se va a permitir”, advirtió Santos.



El presidente del MAS en Tarija, René Sánchez, indicó que su directorio es legal y esa intención no procederá ya que se está tratando de confundir a las bases. Agregó que el delegado político no tiene tuición para decidir en un tema orgánico y la dirección nacional no avalará una nueva elección, por lo que continuarán trabajando para el partido con quienes estén dispuestos a hacerlo.