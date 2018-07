Bolivia y Chile pactan al margen de disputa



10/07/2018 - 08:01:37

Correo del Sur.- Chile y Bolivia sostuvieron ayer una reunión de trabajo bilateral para avanzar en cooperación policial, aduanera, atención de desastres, salud y turismo, entre otros temas, haciendo un parteaguas con la polémica por recientes declaraciones del embajador trasandino Roberto Ampuero en torno a la demanda marítima.



La cita entre la directora de Fronteras y Límites de Chile, Ximena Fuentes Torrijo, y la viceministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, María del Carmen Almendras Camargo, tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Santiago.



Según un comunicado de la Cancillería chilena, la reunión tuvo como objetivo revisar la agenda técnica entre ambos países, reactivada en el marco de los Comités de Frontera e Integración realizados en Santa Cruz (Bolivia) y Arica (Chile) durante 2017.



El comunicado recordó que durante dichos encuentros se abordaron distintos temas de cooperación que traen aparejados beneficios directos para las poblaciones de ambos países.



En la reunión se abordó la opción de realizar un nuevo Comité de Frontera e Integración, el que se podría concretar en septiembre de este año.



REACCIÓN ANTE CRÍTICAS



Por otra parte, el agente de Bolivia en?La Haya, Eduardo?Rodríguez Veltzé, afirmó que los cuestionamientos del canciller Ampuero a la propuesta del Gobierno de La Paz para dialogar, afectan a un entendimiento futuro



“Las referencias que hace el canciller Ampuero sobre el presidente (Evo) Morales no merecen comentario adicional; no favorecen al clima de entendimiento que debe estar por encima de cualquier otro propósito o diferencia de orden político”, afirmó.



El Ministro chileno señaló el domingo que la postura de?Morales sobre la relación con su país sufrió una “metamorfosis”, en momentos que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya redacta el fallo definitivo sobre la demanda marítima planteada por Bolivia para establecer un diálogo sobre una salida soberana al mar.



“Lo constante en su postura es la inconstancia. Basta con examinar diarios, periódicos y documentos recientes”, afirmó la autoridad chilena. “(Morales) ahora preferiría ignorar la dimensión judicial en que instaló los nexos entre La Paz y Santiago; ofrece pasar por alto lo que él mismo generó –la demanda contra Chile en La Haya– e iniciar un diálogo directo como si aquél no existiese”, añadió.