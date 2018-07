Jubilados tardan hasta 6 meses en tramitar renta y viven de préstamos



Los Tiempos.- Aunque el 2011, el Gobierno prometió reducir de 3 meses a 30 días la duración de trámites para acceder a las jubilaciones, los rentistas consultados por Los Tiempos indicaron que demoran hasta seis meses en cobrar el beneficio desde el momento en que presentan la documentación en las AFP.



En el tiempo que no perciben ingresos económicos, los beneficiarios de la tercera edad optan por solicitar créditos o iniciar trabajos temporales hasta cobrar su primera jubilación con el pago retroactivo.



Marco Quispe, trabajador de la construcción, explicó que inició el trámite de jubilación en julio de 2017 y cobró su primera renta con retroactivo de dos meses en octubre del mismo año.



“Seguí trabajando en otras obras por mi parte, vivo el día a día y no podía quedarme sin dinero, fueron meses largos”, indicó.



Mientras tanto, el exdirector de unidades educativas, Reinaldo Guevara, informó que desde el inicio del trámite para su renta hasta el cobro de su primer sueldo pasaron tres meses.



“Yo estuve en el sector privado, todavía tenía dos ingresos. A nivel estatal me jubilé”, añadió.



Agregó que sus colegas de instituciones fiscales sacaron créditos hasta su primera jubilación.



Mientras tanto, el jefe de prestaciones de la AFP Previsión, Gustavo Salazar, sostuvo que el tiempo de tramitación de los beneficiarios que presentan todos los requisitos en regla es de hasta 25 días hábiles, siempre y cuando firmen el contrato hasta el 15 de cada mes (cuando se cierran las planillas).



A más de 7 años del anuncio, el presidente de la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema de Pensiones, Carlos Quiroga, explicó que existe una diferencia de plazo entre quienes se jubilan con el nuevo sistema de reparto y quienes lo hacen con el antiguo bajo tuición del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir).



“Cuando se trata de Senasir, que forma parte del Gobierno, se logra sacar la jubilación relativamente rápido. Pero aquellos que no forman parte, tienen que esperar cualquier cantidad de tiempo y pueden pasar los seis meses de trámites”, lamentó.



Detalló que el motivo principal para las demoras es el tiempo que el Senasir se toma para sacar la compensación de cotizaciones de los beneficiarios, fundamental para las nuevas jubilaciones. Indicó que esta instancia recalcula el dinero aportado hasta en cinco meses.



“Hay una burocracia que es absolutamente reprochable y hasta inhumana, la gente mayor no logra tener ningún tipo de ingreso”, agregó.



En marzo de 2011, el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, presentó el decreto reglamentario de Desarrollo Parcial a la Ley Nº 065 de Pensiones en Materia de Prestaciones por Vejez, Prestaciones Solidarias de Vejez, Prestaciones por Riesgos, Pensiones por Muerte Derivadas de éstas y otros Beneficios.



En aquella oportunidad, el exministro indicó que se buscaba disminuir el trámite “engorroso” y el papeleo que demoraba hasta tres meses para acceder a las jubilaciones y que además generaba malos tratos de las AFP.







El promedio para finalizar un trámite de jubilación es de 25 días hábiles, según la AFP Previsión.







BOLIVIA DUPLICA LA MEDIA DE LA REGIÓN PARA TRÁMITES



Bolivia es el país de América Latina que demanda más horas para realizar un trámite administrativo ante una instancia gubernamental, según el informe “El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El informe indica que en Bolivia se requieren 11,5 horas para completar un trámite.



Contrariamente, Chile es la nación en la que se necesita invertir menos tiempo de toda la región con tan solo 2,2 horas.



El promedio de Latinoamérica es de 5,4 horas, considerando 18 países.



El documento del BID explica que la complejidad de un trámite no se mide sólo a partir de la cantidad de horas para completarlo. También incluye otros factores como la cantidad de viajes a las oficinas gestoras, los requisitos múltiples, la necesidad entregar papeles en persona y la falta de claridad con respecto a la información.



En este sentido, el hermano de un trabajador que ayer intentó iniciar su trámite de jubilación en la AFP Previsión, Emilio Romero, afirmó que la compañía no permitió que representara a su familiar que se encuentra enfermo del corazón.



“Me piden un comprobante de que mi hermano está mal, ahora tengo que volver a Santiváñez”, sostuvo.



Los ciudadanos consultados por Los Tiempos indicaron que el tiempo de atención en el lugar oscila entre dos a cuatro horas.