Carlos Gill afirma que no tiene socios políticos y su inversión es a largo plazo

10/07/2018 - 07:54:40

El Deber.- El empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill Ramírez dijo que no tiene socios políticos en las empresas que opera en Bolivia. Asimismo, resaltó que las inversiones que ejecuta en el país son a largo plazo.



El accionista de las ferroviarias Oriental y Andina precisó que sus proyectos son de largo plazo, sobre todo los referidos a logística y por ello, promueve el proyecto del tren bioceánico. “Hasta el momento en logística hemos invertido como $us 300 millones y como grupo Corimon otros $us 20 millones más”, señaló.



Gill tiene previsto invertir $us 250 millones hasta 2022.



En la edición del domingo 8, EL DEBER publicó una entrevista con el empresario en la que hubo un error de imprecisión al señalar que Gill decía que tenía socios políticos en las empresas que dirige. En realidad afirmó: “No soy socio de los políticos. Estoy concentrado en ser empresario”.



El senador opositor de Unidad Demócrata Óscar Ortiz precisó ayer que los cuestionamientos de fondo a Gill son porque se presenta como el impulsor del corredor bioceánico y dice que tiene contacto frecuente con el presidente Evo Morales.



En la entrevista con varios periodistas en Asunción, Gill remarcó que en Bolivia impulsará el desarrollo de la pintura, de su área de sanitarios y logística. “Esto es a largo plazo porque desde decidir hasta invertir toma su tiempo”.