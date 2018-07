Las gobernaciones tienen menos ejecución presupuestaria hasta abril



10/07/2018 - 07:45:30

El Deber.- La ejecución presupuestaria de las nueve gobernaciones del país entre enero y abril de este año, fue del 18,9%, lo que representa una baja del 1,6%, en relación al año pasado, cuya ejecución en el mismo periodo llegó al 20,5%, según el Sistema y Diagnóstico Funcional del Sistema Integrado de Gestión Pública (Sigep).



De los Bs 10.405 millones, que fue presupuestado por la Ley Financial 2018 para estas entidades, la Gobernación de Chuquisaca fue la que más recursos ejecutó, llegando a un 25,3%. Le sigue La Paz, con un 22%.



Por otro lado, las gobernaciones con menos ejecución fueron Cochabamba (14%) y Tarija (14,5%) hasta abril, de acuerdo al documento publicado ayer.



No obstante, el domingo, el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, dijo que hasta el mes de mayo “la ejecución llegaba a alrededor de un 30%” y esperaba que “para el segundo semestre, se acelere”.



Apuntó que la ejecución iba bien e hizo notar que en el primer semestre ya se sienten los efectos positivos del crecimiento económico, pues los ingresos por participación tributaria crecieron y “nuestras instituciones públicas están holgadas como para ejecutar todos sus programas, tanto al gasto de funcionamiento y de inversión”.



Recursos congelados



Al respecto, el asesor general de la Gobernación cruceña, José Luis Parada, dijo que 2018, no fue un año normal para la institución, porque el Ministerio de Economía entregó en agosto de 2017 un techo presupuestario conservador y la ejecución se vio afectada por el congelamiento de recursos de Incahuasi, por más de seis meses.



“Por esa razón, bajó un poco la ejecución del presupuesto institucional. Pero a partir de junio está subiendo la ejecución y se está normalizando, esperando estar como siempre entre las gobernaciones que mayores recursos ejecuta”, sostuvo.



El analista económico Julio Alvarado explicó que el Gobierno central tiene dificultades monetarias y con el fin de que no se siga incrementando el déficit, está tratando de frenar el gasto corriente e inversión de los municipios y gobernaciones “porque sabe que son cada día más eficientes y ejecutan mejor sus presupuestos”. “Con esto, el déficit fiscal se incrementaría y sería un peligro para la estabilidad económica”, dijo.