La TRe superó ya el 3% cuatro veces en los últimos 12 años, pero no se hizo nada

10/07/2018 - 07:43:47

Los Tiempos.- Cuando José Manuel Urquidi tramitó un crédito de consumo para comprar ropa y abrir una tienda en El Alto tenía previsto pagar 800 bolivianos por mes. Al menos es lo que creyó haber acordado. Pero la cifra empezó a variar a la tercera cuota y nunca entendió el motivo, relata. Tampoco comprendió por qué la mensualidad bajó en más del 2 por ciento en junio pasado.



Otros clientes de cuatro bancos consultados por Los Tiempos también manifestaron este desconocimiento.



Es que en algunos créditos además de lo acordado con el banco, se añade un porcentaje que es la Tasa de Referencia (TRe), un indicador que determina la variación de las cuotas adquiridas en bancos con créditos no regulados por el Gobierno central. Por eso, el oficial de créditos ofrece un interés de “tanto por ciento más TRe”, que muchos ciudadanos no llegan a entender.



Este indicador variable llegó al 3,62 por ciento la primera semana de mayo, alcanzado valores no registrados desde 2008. Debido a ello, miles de prestatarios pagaron más que de costumbre en su cuota.



La situación “obligó” al Banco Central de Bolivia (BCB) a modificar la fórmula del TRe, según explicó, atendiendo los reclamos de los ciudadanos.



Sin embargo, la tasa de referencia superó también el 3 por ciento en 2006, 2007, 2008 y 2017. De hecho, en 2008 hubo un pico histórico de 4,89 por ciento, sin que el Gobierno aplicara ninguna medida al respecto. Contrariamente, en 2010 el TRe cayó al 1,1 por ciento.



Por ello, los economistas consultados por este medio aseguran que la intervención es más política que económica, porque busca generar un clima preelectoral adecuado de cara a las elecciones presidenciales de 2019.



“El Gobierno se perfila hacia un proceso eleccionario: necesita tener la mayor cantidad de votantes y eso hace que presione”, afirma el economista Luis Fernando García, quien advierte que existen otros mecanismos para reducir el alza de la TRe, como los préstamos que puede emitir el BCB a los bancos comerciales y la estrategia de reducir los encajes legales.



En la misma línea, el economista Alberto Bonadona criticó el rol del BCB y sostiene que las medidas responden a las exigencias que realiza el Ministerio de Economía.



“La nueva fórmula fue sacada de la manga. No tiene un respaldo técnico claramente explicable hasta el momento ni tampoco específico”, indica.



Mientras tanto, el economista José Luis Evia advierte que pese a los esfuerzos del Gobierno el valor de las TRe continuará subiendo, por el impacto de las tendencias mundiales. “Probablemente continúe porque el país no es aislado, es lo que está sucediendo en todas partes del mundo: las tasas de interés están subiendo”, señala.



Cambios en la fórmula TRe



Aunque las instituciones que representan a las entidades financieras cuestionaron la modificación del cálculo de las TRe, criticando las razones técnicas y advirtiendo del peligro de reducir las utilidades bancarias, el Gobierno avanzó en su aplicación y logró reducir de 3,45 por ciento que había alcanzado la primera semana de mayo a 2,72 por ciento en junio.



Hasta ese mes, la TRe se obtenía promediando los depósitos a plazo fijo (PDF) en un periodo de 90 a 180 días. Si los bancos pagaban tasas de interés pasivas superiores a los ahorristas, el indicador debería subir. Con la modificación, la TRe tomará en cuenta los depósitos a la vista y las cajas de ahorro. También se incluyeron en el análisis los depósitos de los bancos PyMe. Anteriormente, sólo se tomaban en cuenta los depósitos en los bancos múltiples.



Finalmente, la modificación amplió el plazo de vigencia de la TRe, que se fijaba cada semana y la extendió a un mes.



Al respecto, el economista Alberto Bonadona cuestionó el procedimiento.



“No era necesario modificar el cálculo y le exige a la banca ser más eficientes”, señaló el especialista.