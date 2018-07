Evo le dijo a la Conalcam que el vice sería su acompañante; García Linera no se negó

El Deber.- Dirigentes del MAS y de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) revelaron que hace un mes el presidente Evo Morales les comunicó que su acompañante de fórmula debía ser el vicepresidente, Álvaro García Linera, durante una reunión en la que el segundo mandatario estaba presente y “recomendó” que se trabaje en ese sentido.



“El sábado tuvimos el segundo ampliado nacional del MAS-IPSP en Santa Cruz y se ratificó al binomio. Van Evo y Álvaro, es una decisión que ya está tomada”, aseguró el vicepresidente del partido, Gerardo García.



El viernes, la Federación de Chimoré del trópico de Cochabamba ya había declarado a García Linera acompañante del mandatario. Pero el vicepresidente, durante el último tiempo, reiteró hasta el cansancio que no acompañaría al presidente Morales y que su decisión era apoyar, durante la siguiente gestión, la formación de nuevos cuadros dentro del MAS.



“No me postularé con Evo, ya lo he dicho hace dos años y no tengo por qué cambiar. No es noticia, lo reafirmo. Acompañaré a Evo, por supuesto, pero quiero hacerlo desde otro lugar. En un lugar en el que mi aporte sea más útil", manifestó el vicepresidente a este medio en noviembre de 2017.



Sin embargo, el dirigente García reveló: “No recuerdo la fecha exacta, fue hace un mes aproximadamente, estuvimos en una reunión de la Conalcam en la que el hermano presidente, en presencia de Álvaro García Linera, lo ratificó (como su acompañante) y nos recomendó que eso va, ya se ha consultado y por eso es que estamos yendo con el binomio”.



El dirigente, cuando se le pidió más precisión sobre la fecha, insistió en que no recordaba, pero complementó: “En dos reuniones se tomó esa decisión de parte del propio presidente. El hermano Evo lo anunció y el vicepresidente no dijo absolutamente nada. Estaba ahí, seguramente se tomó esa decisión en consulta con él. Trabajaremos sobre esa base”, aseveró.



Este medio intentó comunicarse con el vicepresidente para obtener su versión sobre este tema, pero no fue posible ubicarlo.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, prefirió ser más cauto, pero señaló que la entidad que dirige “no ve otra persona que no sea el vicepresidente para que acompañe al hermano Evo y le digo una cosa más, si es determinación de las bases, él tiene la obligación de acatar lo que estas determinen”.



El máximo dirigente de los Interculturales, Henry Nina, señaló que la decisión que prima es la de los sectores sociales y que el vicepresidente, Álvaro García Linera, será el acompañante de Morales. No quiso referirse a lo conversado en las reuniones del Conalcam sobre este tema específico. “El presidente siempre escucha, pero la decisión final siempre la deja para los sectores sociales”, acotó.



El diputado potosino por el MAS Víctor Borda señaló, contrariamente, que el vicepresidente “aún no ha definido su candidatura”, aunque los sectores sociales, con lo ocurrido el fin de semana, “demuestran que no ven a otro candidato posible”.



La senadora opositora Jeanine Áñez manifestó que todo esto solamente demuestra la intención del MAS “de perpetuarse en el poder, lo cual es muy peligroso para el país”.



La legisladora aseguró que por este tema el descontento se ha generalizado en el país, y ni el presidente ni el vicepresidente lo están viendo. “Evo Morales ya no puede asistir a un acto público sin que haya al menos un grupo de personas que le griten ‘Bolivia dijo No’, porque ese tema causa un enorme malestar en la población”.



García Linera, a juicio de Áñez, “hace mucho tiempo que hace cosas con el objetivo de llamar la atención, porque como figura y como persona, dentro de su partido, está muy descalificada”.



Pero, puntualizó, “lo claro es que ninguno de los dos están habilitados para postularse. Su finalidad es clara, no les importa si destruyen la institucionalidad, todo se acomoda a sus caprichos. Pero, les guste o no, el pueblo boliviano dirá su palabra, antes que nada, en la defensa del resultado del referéndum del 21-F”.



El ampliado definió que en octubre, en la ciudad de Sucre, se realizará otro encuentro del MAS y de sus organizaciones. En ese escenario se definirán las estrategias para contrarrestar a la oposición, “que tiene el objetivo de enfrentar al MAS con sus colectivos. Nosotros no lo permitiremos y analizaremos acciones de campaña para enfrentarlos”.



Cívicos se articulan



Cívicos de Santa Cruz y de Tarija aprueban acciones en defensa del Bolivia dijo No. Aprobaron un gran cabildo para el 21 de febrero de 2019 en los departamentos de Santa Cruz y de Tarija en defensa de la democracia y cumplimiento a la voluntad expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Además, pretenden “establecer de forma conjunta los mecanismos y acciones para la defensa de nuestros intereses regionales y nacionales a partir de su realización”.



El tercer punto de la resolución que aprobaron ayer insta a todos los sectores del país a unirse a estas acciones en defensa de la democracia, el estado de derecho y la Constitución Política del Estado.



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, explicó que este cabildo será la expresión ciudadana. Dijo que por ahora esta agenda fue aprobada por estas dos regiones, pero que se trabajará para extenderla a todo el país.



Cuéllar explicó que han “comenzado a dar el puntapié que nos lleve a la victoria, que es un hecho de principio, de respeto fundamental a lo que son nuestros derechos, nuestra garantía y nuestro voto”, resaltó al inicio del encuentro con las autoridades tarijeñas.



Por su lado, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, explicó que estas determinaciones son una respuesta a la población boliviana. “Instamos a la unidad de todos los sectores sociales en defensa de la democracia, eso significa hacer respetar la CPE. Los bolivianos merecemos vivir en democracia, en libertad y gozar de todas las garantías constitucionales”, indicó



El cívico tarijeño resaltó que esta lucha tiene un carácter principista e institucionalista, y en esa misma línea se van a trazar estrategias de acción y fijar la agenda nacional. Los dirigentes cívicos adelantaron que la próxima semana se tendrá reunión en La Paz para seguir trabajando en la unidad, para hacer respetar el Bolivia dijo No.