Cochabamba: Tres planes de vivienda en peligro de quedar como elefantes blancos



10/07/2018 - 07:31:50

Los Tiempos.- Tres planes habitacionales con 928 departamentos listos para ser ocupados corren el riesgo de convertirse en “elefantes blancos” por el costo elevado de las edificaciones, la regularización del derecho propietario y porque no están al alcance de los grupos que prioriza la vivienda social.



Los condominios Bartolina I y II en Sacaba, Pirwa en Tolata y La Tamborada en la Villa Suramericana demandaron una inversión mayor a los 300 millones de bolivianos.



En total suman 18 bloques con 10 a 12 pisos, cada uno. El 2 de julio, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) lanzó el plan “Vivienda ya” para adjudicar las casas a familias de ingresos medios, no a madres solas, adultos mayores y familias con una persona con discapacidad, como se había anunciado.



Pirwa



Se trata de dos bloques de 12 pisos con 96 departamentos, ubicados en Tolata, valle alto. A lo lejos, desde el camino, se distinguen los edificios con los colores de la bandera boliviana. Se tienen 96 departamentos desocupados.



En el lugar se observa un cerco perimetral que rodea ambos edificios. Una persona que trabaja por la zona señaló que hace meses que nadie va al lugar ni a cuidar, tampoco a verlos.



La obra se terminó en 2016, pero no tenía concluido el trámite de propiedad horizontal, señaló el asambleísta departamental, Freddy González.



La Tamborada



Otro de los proyectos es el condominio La Tamborada en Villa Suramericana. Consta de 14 bloques de 12 pisos cada uno. La gente tuvo gran interés por los departamentos el primer día, debido a que tuvieron bastante promoción al ser utilizados por más de 4 mil deportistas para los Juegos Suramericanos.



Aún hay grupos de personas que van a verlos y preguntar por sus características.



Según un informe preliminar que brindó el director nacional de AEVivienda, Gonzalo Rodríguez, se tiene la cantidad de familias para llenar dos bloques. Sin embargo, la afluencia se redujo considerablemente luego de conocer que el precio es de casi 55 mil dólares con garaje.



Bartolina I y II



Son dos bloques ubicados en el kilómetro 7 de la avenida Villazón. Algunas familias los visitan y ven que son bonitos. Además, los precios son más accesibles, pues hay desde 40 mil dólares con garaje incluido.



Sin embargo, el asambleísta Gonzales indicó que hasta 2017 estaba en trámite de propiedad horizontal.



De inicio se anunció que se daría prioridad para madres y padres solos, adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, muchos interesados desistieron debido a requieren demostrar ingresos superiores a los 5 mil bolivianos al mes para acceder a los créditos sociales en el banco. Muchas personas indicaron no contar con estos recursos, principalmente, jubilados y madres solteras.



“El objeto era de brindar viviendas sociales, pero no se está cumpliendo. La Agencia Estatal de Vivienda se está convirtiendo en una mobiliaria más, porque no tiene ningún aspecto social”, cuestionó el asambleísta González.



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo el viernes que estos proyectos son para “comunidades urbanas” y no para viviendas sociales.







Un terreno cedido gratis. La UMSS cedió gratuitamente seis hectáreas del ex Fundo La Tamborada para la construcción de viviendas sociales en la Villa.







ASAMBLEÍSTA VE IRREGULARIDADES



Luego de los informes solicitados por el legislador Demócrata, Freddy González, identificó al menos cuatro irregularidades en los planes:



No se cuenta con el derecho propietario saneado con plano aprobado en los municipios.

Tampoco se cuenta con plano de proyecto de urbanización aprobado.

Carecen de proyecto de propiedad horizontal.

La altura de los bloques no está permitida en el Distrito 9.



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, manifestó que se tiene el derecho propietario de todos los bloques y que los trámites se subsanarán en cada uno de los municipios.