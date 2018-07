Arce lamenta reacción política y no jurídica de Mesa por requerimiento fiscal en caso Quiborax

10/07/2018 - 07:27:21

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, lamentó el lunes por la noche la "reacción política" y no jurídica del expresidente Carlos Mesa sobre el requerimiento acusatorio emitido por la Fiscalía General del Estado por el caso Quiborax.



"Hemos visto una reacción del expresidente Carlos Mesa muy política, lamentamos eso profundamente, lo hemos visto en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, haciendo una serie de declaraciones la mayoría con un gran contenido político", dijo al canal estatal Bolivia TV.



Mesa, tras conocer el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades anunciado por el fiscal Ramiro Guerrero, en declaraciones a los periodistas consideró que esa decisión confirma que en Bolivia se vive una "criminalización de la política" que sustituye a la dictadura y que el sistema judicial es un "instrumento del poder político".



Arce remarcó que Mesa utiliza ese proceso para otros fines porque está consiente que tiene responsabilidad en el laudo arbitral que Bolivia perdió contra la empresa chilena Quiborax, a la que tuvo que pagar 42,6 millones de dólares en compensación por la reversión de concesiones mineras en 2004.



"Aquí hay una clarísima contravención a las leyes aprobadas durante el Gobierno del expresidente Carlos Mesa, la Ley 2564 de 9 de diciembre de 2003 cuando ya era presidente y el decreto Supremo 27326 del 27 de enero del año 2004, estas dos normas señalaban un camino jurídico que debería haberse seguido por respeto al derecho internacional", explicó.



A su juicio, el exmandatario aduce que han existido fallas en el Decreto Supremo en 2004 y fruto de esos errores se produjo una corrección mediante otro decreto aspecto que -dijo-no corresponde a la verdad.



"Aquí estamos hablando de una responsabilidad específica sobre la cual lamentablemente y hay que decirlo, nosotros hemos visto los memoriales que ha presentado (Mesa) creo que son cinco o seis memoriales, son memoriales más dirigidos a la opinión pública, no son memoriales con un contenido jurídico", puntualizó.



En relación al anuncio de Mesa que dijo que defenderá los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, el MInistro de Justicia remarcó que es una muestra de que el expresidente actúa políticamente y no jurídicamente.



¿Qué tiene que ver el 21F con el caso Quiborax? interrogó y negó las acusaciones del exdignatario a una supuesta intencionalidad de perder el Arbitraje para perjudicar una posible candidatura de Mesa, tomando en cuenta que el proceso se desarrolló entre 2010 y 2013.



¿Había una idea siquiera de que don Carlos Mesa sería candidato entre el 2010 y el 2013?, ¿qué sentido hubiera tenido el invitarlo a formar parte de la causa marítima?, "trabajar varios temas, el libro del mar entre otros, qué evidentemente se ha hecho porque esta era una política de Estado, ósea dense cuenta del nivel de descabelladas que son esas afirmaciones", complementó.



El MInistro de Justicia aseguró que el requerimiento emitido por el Ministerio Público se ajusta a lo correcto y "no debe ser satanizado, ni ultrajado" porque la fiscalía cumplió su labor jurídica.



Según el procedimiento legal, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá autorizar el juicio de responsabilidades contra las exautoridades, para que la Fiscalía General del Estado inicie la investigación del caso Quiborax.