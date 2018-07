Argentina plantea crear nuevo bloque al margen de Unasur



10/07/2018 - 07:25:06

EL Diario.- El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, planteó la creación de un nuevo bloque regional al margen de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a la que consideró en una situación complicada, debido a la crisis financiera y la salida de seis países miembros.



“La situación de Unasur la veo complicada (…). Habrá que replantear un nuevo bloque donde estén los mismos participantes y con la finalidad de establecer nuevos objetivos a nivel regional”, propuso la autoridad diplomática.



En las últimas horas se conoció el inminente cierre de este organismo multilateral hasta finales del mes en curso debido a que los grandes socios dejaron de enviar sus aportes mensuales, según revela un reporte presupuestario a junio de este año y un informe del jefe de Gabinete Yuri Chillán, dirigida a la Cancillería boliviana.



En abril de este año, Bolivia asumió la Presidencia Pro Tempore de la Unasur y la Cancillería hasta el momento no se pronunció sobre la crítica situación por la que atraviesa.



EL DIARIO se comunicó con la Unidad de Comunicación de la Cancillería boliviana para obtener algún criterio oficial, pero no se tuvo ninguna respuesta.



CRISIS



La diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, miembro de la comisión de política internacional avizora un futuro bastante complicado para el organismo internacional, ya que es probable su extinción total o en caso de que sobreviva no tendrá mayor relevancia en la región.



Tras que Bolivia asuma la dirección, seis de sus miembros anunciaron su alejamiento, entre ellos países como Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Chile, luego de las elecciones presidenciales en Venezuela que consideraron ilegales e ilegítimas. Los únicos países que quedaron activos son Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Guyana y Surinam y los que aportan son solo Bolivia Guyana y Surinam.



DOS ASPECTOS



Costa indicó que el desgaste de los gobiernos progresistas en la región se vio afectada por dos aspectos importantes, los cuales derivaron en la agudización de la crisis en esa instancia multilateral.



El primero que es un bloque de izquierda con un discurso progresista que encubre la verdadera propuesta fascista, tomando en cuenta las acciones violentas y dictatoriales que se producen en Venezuela y Nicaragua.



El segundo rasgo tiene que ver con la corrupción transaccional en las que se vieron envueltos los expresidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma Rouself; Argentina, Cristina Kirchner; Perú, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala; En Ecuador, Rafael Correa que tiene un mandamiento de aprehensión.



AMBIENTES



Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, señaló que convertirá la sede de la Unasur en un centro de estudios superiores indígenas. El edificio fue construido durante el gobierno del expresidente Rafael Correa donde alberga la Secretaría General del organismo que no tiene titular desde la salida en diciembre pasado del expresidente colombiano Ernesto Samper.



El presidente electo de Colombia, Iván Duque, expresó en una entrevista a la agencia Efe, su intención de retirar a su país de Unasur, ya que considera que este ente es una “caja de resonancia de la dictadura”, en alusión al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.