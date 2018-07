Cochabamba: Cambio en una norma edil prevé fiscalización de solo dos contratos este año



10/07/2018 - 07:20:53

Opinión.- Los concejales cochabambinos tienen previsto para hoy el tratamiento de la modificación de la Ley de Contratos y Convenios. De aprobarse la revisión de contratos por montos a partir de los 15 millones de bolivianos, solo dos obras pasarían este año a instancias del Concejo.



El proyecto del denominado Llajtabus y una torrentera serían las únicas, de los cientas, para revisar en lo que queda de 2018 en la instancia fiscalizadora del municipio.



Los concejales acordaron modificar la norma y se programó para hoy el análisis de los pormenores. La Ley Municipal 0059 de 2014 de Modificación a la Ley 0027, del mismo año, de Contratos y Convenios permite que los contratos por montos menores a los 70 millones no ingresen al Concejo para su revisión, sino solo los que tengan inversiones mayores, y que el Alcalde o Alcaldesa suscriba los de montos menores a lo establecido de manera directa.



La propuesta de la Comisión Primera del Concejo es reducir la cifra a 15 millones. El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, explicó que “ni bien se apruebe la norma”, todos aquellos contratos antes de ser suscritos, que sean de al menos ese monto, deberán pasar ya al Concejo.



“Probablemente se pueda reducir algo más (los montos de inversión) para que puedan venir los contratos de 10 millones, 11 millones o 12 millones”.



El concejal del movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez dijo que, en total, este año se identificaron 14 inversiones por encima de 15 millones. Pero, de esas, solo dos pasarían para revisión previa, aprobación o rechazo del Concejo.



El proyecto del Llajtabus incluye la compra de 40 buses con 58.8 millones de bolivianos. La construcción de la torrentera Silala - Omereque - Mula Mayu tiene previsto 34.5 millones. “Y, de hecho, ya hay que revisar esos precios”.



Hay inversiones que no llegarán al Concejo. Una está concluida, la del Centro Acuático de 23.6 millones. Hay otros proyectos en ejecución: el Corredor Vehicular Quintanilla, el Hospital del Norte y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Albarrancho.



Y otros son recursos de transferencia, como la Renta Dignidad, el servicio de limpieza y el mantenimiento del relleno sanitario de K’ara K’ara, que no llegan para revisión.



Para Rodríguez “deberían pasar al Concejo todos los contratos, así sea de un boliviano”.



Cuestionó la disposición de montos menores a los 50 mil bolivianos, sin que incluso lo conozca el Alcalde, para contrataciones.



El concejal del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) Carlos Coca manifestó que le parece “adecuada” la reducción a 15 millones.



“No pueden llegar todos los contratos al Concejo porque tendríamos que tener miles de contratos acá. En temas de inversión, hay alrededor de 2 mil proyectos, programas y actividades y, de esos, el 50 por ciento , unos mil, llegaría al Concejo y es demasiado”.



El concejal Rodríguez presentó en marzo una propuesta de ley para la modificación de la norma y que lleguen al Órgano Deliberante los contratos desde 1 millón de bolivianos.



Coca explicó que las compras que son menores a 50 mil bolivianos “no necesitan publicarse ni en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)” y los recursos entre 50 mil y un millón son administrados por las subalcaldías.



“Pero, eso no exime que nosotros pidamos informes de cualquier contrato”.



Rodríguez afirmó: “Deberíamos trabajar de noche y de día, de lunes a domingo, si nos pagan tanto dinero”.



El concejal Jiménez agregó que la norma que será modificada no solo contempla lo referido a los contratos, sino que también incluye los convenios, como los de concesión, sin importar los montos.



“Por ejemplo, en la piscina Julio León Prado se ha hecho una concesión sin que lo conozca el Concejo; igual los convenios de cooperación que se realizan para el Corso de Corsos, por publicidad de diferencia empresas. Se dan recursos económicos y el Concejo no conoce”.



70 Millones



La Ley Municipal de Contratos y Convenios aprobada en 2014 estableció que solo lleguen al Concejo, para su revisión, los contratos por montos mayores a 70 millones de bolivianos.



149 de más de Bs 1 millón



De bajar el monto para la revisión de contratos a un millón de bolivianos, según el concejal Sergio Rodríguez, unos 149 proyectos podrían pasar por el control de los concejales.



En semanas pasadas, este medio de comunicación identificó que, en tres años, al menos 65 obras millonarias no llegaron para revisión al Concejo antes de la firma de contratos.



De considerar el monto de 15 millones como mínimo, proyectos como el de las mochilas escolares no serían objeto de revisión, porque tienen inversión de alrededor de 12 millones de bolivianos.



Entre otros temas, también hubo observaciones por la demora y el costo de la refacción de la avenida Melchor Pérez de Olguín, que se ejecutó por un total de 10.8 millones. Este año, también se denunció irregularidades en el desayuno escolar, la provisión y distribución de la alimentación complementaria, ración sólida, cuyo proceso de licitación fue por 18.1 millones.