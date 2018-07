Ganaderos pierden $us 3 millones por abigeato

10/07/2018 - 07:18:25

El Día.- Los ganaderos del departamento, reportan una pérdida económica anual de alrededor de 3 millones de dólares a causa del robo de ganado o abigeato, es por ello que la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), trabaja en un programa con el Ministerio de Gobierno, para frenar este hecho ilícito. Las denuncias recibidas por los productores son de todas partes del departamento, es por ello que se piden endurecer las penas.



El programa ya está en funcionamiento. Óscar Ciro Pereira, presidente de Fegasacruz, indicó que el programa para el control de abigeato, ya está en funcionamiento, aunque no en toda su dimensión, sin embargo, ya se procesan las denuncias realizadas por algunos de los asociados que han sido afectados por este delito. "Estamos poniendo en práctica un programa de control de abigeato con el Ministerio de Gobierno que nos está ayudando en la parte de logística, policial e investigación, aparte de unas normas que estamos tratando de sacar para que este programa tenga la fuerza necesaria para ser implementado.



El programa ya está en funcionamiento, no en su plena dimensión porque esto implica unos dos meses para implementación pero ya estamos adquiriendo todos los equipos y las partes que van a componer este programa" dijo el titular de Fegasacruz, a tiempo de agregar, que el programa contempla tener una policía e investigación especializada, aparte se contará con el apoyo del ministerio público. "La Fiscalía va a ser parte importante de esta cadena y nosotros con nuestro equipo de asesores legales y técnicos que van a verificar in sutu en todas las carreteras y nuestros puntos de control, la propiedad del animal", acotó.



Se piden endurecer las penas. Por otro lado, el representante de los ganaderos indicó que se están recibiendo denuncias del Chaco, Valle, de la Chiquitania del Norte, donde operan los abigeatistas, por ser zonas productoras de ganado y donde los propietarios dejan pastando durante todo el día a sus bovinos sin vigilancia alguna.



"Los delincuentes no han escogido alguna zona en especial, en todos lados tenemos esas denuncias. Hemos pedido endurecer las penas de 5 a 12 años", aseveró el titular de Fegasacruz.