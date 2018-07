YPFB desarrolla 15 lubricantes en la Refinería de Cochabamba y lidera el sector



09/07/2018 - 17:39:32

La Paz.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos desarrolló 15 aceites y grasas lubricantes para los sectores automotriz e industrial en 11 años de administración estatal de la refinería de Cochabamba, a diferencia del período de la privatización que no realizó ningún esfuerzo al respecto, aspecto que le permitió liderar la producción y comercialización, informó hoy el presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga.



"Desde nuestra Refinería Gualberto Villarroel se produce el 51% de los aceites que son utilizados en el parque automotor, obviamente ahí competimos con otras marcas, pero el objetivo es que nosotros con el pasar del tiempo vamos ganando espacio en esto que hoy somos líderes, no solamente en la producción, sino en la comercialización de lubricantes para el parque automotor", dijo el ejecutivo de la estatal petrolera.



Durante la gestión privada no se realizaron mayores inversiones para desarrollar nuevas formulaciones de productos lubricantes con la marca YPFB. Mientras que en la gestión estatal, YPFB a través de la Refinería Gualberto Villarroel, desarrolló nuevas formulaciones y productos de acuerdo a las necesidades del mercado y acorde a las nuevas tecnologías.



PRODUCTOS

Durante toda la gestión de YPFB se lanzaron al mercado diversos productos, respondiendo a las necesidades del creciente mercado nacional.



A partir del 2008 se colocó en el mercado los aceites automotrices Diésel Multigrado Turbo SAE 15W40 y Diésel Multigrado Plus SAE 20w50. Adicionalmente en los años siguientes se produjo el lanzamiento de aceites industriales HAD Hidráulico ISO 68.



En el 2011 se empieza a comercializar las Grasas Lubricantes: Litiogras NLGI N° 2 y Moligras NLGI N° 3.



En la gestión 2013 se registró el lanzamiento de aceites de transmisión Multitrapoidal PS SAE80W90 y Multitrapoidal PS SAE85W140. Al año siguiente se puso a la venta el lubricante para motores de 4 tiempos Moto 4T SAE 15W50, y el 2015 aceites automotrices Extrem G12 SAE 10W30 para motores a gasolina de última generación.



En la gestión 2017 se registró el lanzamiento de aceites industriales LUB MEG (para motores estacionarios a gas natural), LUB FTT (aceites para transferencia térmica), LUB FTA (aceites para tractores agrícolas), LUB HAD TP (aceites para sistemas hidráulicos), LUB FEP (aceites para equipos pesados) y LUB MTL (aceites para transmisiones mecánicas).



Gracias a la nacionalización, desde la gestión 2007 hasta el 2017, YPFB Refinación S.A. alcanza un volumen promedio anual de ventas de 2.200 m3/mes, siendo el volumen más alto 2.259 m3/mes, superando en 162% los resultados de la gestión privada en cuanto la producción de lubricantes con la marca YPFB.