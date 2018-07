Legisladores saludan que el Gobierno entregue obras para La Paz y critican a Patzi y Revilla



09/07/2018 - 16:05:16

La Paz,(ABI).- Los legisladores de la oposición y del oficialismo saludaron el lunes, por separado, la entrega de obras del Gobierno al departamento de La Paz por su efeméride departamental y criticaron al gobernador, Félix Patzi; y al alcalde, Luis Revilla, porque "se dedican más a la política".



El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, dijo que le parece importante que el Gobierno anuncie la construcción de un hospital más grande que el de Clínicas para mejorar la atención en salud y la entrega de la "Línea Celeste" del Teleférico.



"Como paceño muy extrañado no hay muchas obras si hay que ponderar el trabajo del Teleférico me parece muy interesante es un medio de transporte que ayuda a mucha gente (...), pero una llamada de atención también al Alcalde y al Gobernador también que se están dedicando a la política en vez de estar haciendo algo por nuestro departamento", dijo a los periodistas.



Lamentó que el Gobernador de La Paz este abocado a su campaña política, inclusive en otras ciudades del país, en lugar de atender las demandas del departamento.



"A diferencia de anteriores años había más obras, más expectativa el 16 de julio, no lo veo tanto (...), hacer conocer nuestro beneplácito que una de las obras más grandes que se va presentar es el Teleférico me parece interesante", remarcó.



Por su parte, la diputada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Mercedes Márquez, afirmó que el presidente Evo Morales entregará obras de magnitud en el departamento de La Paz, en las áreas de salud, educación, producción y transporte, entre otras.



Al igual que Barral, criticó al Gobernador Patzi que utilice, dijo, la gobernación de La Paz para hacer campaña política.



"El gobernador debería trabajar y no hacer campaña política, todos desde que han entrado hasta hoy Soledad Chapetón (alcaldesa de El Alto), alcalde Revilla, lo que hacen es hacer campaña política, mientras que el presidente entrega obras sin ser alcalde", refrendó.