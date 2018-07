Venezuela: La hiperinflación anualizada trepa a 46.305% en junio



09/07/2018 - 13:16:39

La Patilla.- Datos aportados por la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) indican que la inflación anualizada de junio de 2017 a junio de 2018 ha alcanzado la cifra de 46.305%.



Así lo confirmó el diputado José Guerra en su cuenta en la red social Twitter, quien detalló que solo en el mes de junio de 2018 la inflación diaria creció a razón de 2,8% diario.



Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes, los diputados adelantaron que la tasa de este índice de consumo para el mes de junio se ubicó en 128,4%.



Al respecto, el diputado Rafael Guzmán asegura que “detrás de estos números hay miles de madres y padres que ya no pueden alimentar a sus hijos, que saben que no hay sueldo que aguante un aumento de precios de 2.8% a diario, por eso están las enfermeras en la calle y los trabajadores de Corpoelec y los profesores universitarios”.



Agregó que “cualquier proyección de inflación se queda corta ante la maldad e incoherencia de un régimen que no hace NADA por parar este desastre. Hemos planteado responsablemente cuáles son las soluciones porque nosotros sí sabemos y queremos sacar a los venezolanos de esta miseria”.



Por otra parte, el segundo vicepresidente de la AN, Alfonso Marquina, aseguró que “en Venezuela hay una inflación todos los días superior a la inflación de Chile en todo el año”.



Cabe destacar que el Parlamento informó en mayo que la inflación diaria de ese periodo fue de 2,4 %, 110,1 la mensual y 1.995,2 % la acumulada del año, por lo que se desprende de este nuevo informe que los índices experimentaron un alza durante junio.