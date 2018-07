Diputado del MAS pide a la oposición plan de gobierno antes de criticar postulación de Morales



09/07/2018 - 13:00:09

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, pidió el lunes a la oposición que presente un plan de gobierno antes de criticar la postulación del presidente Evo Morales como candidato del partido oficialista en las elecciones generales de 2019.



"Nosotros queremos decir que la oposición debería estructurarse ya en una fuerza, en una visión, en un plan de gobierno que permita en este caso conquistar al pueblo y no estar haciendo esta clase de calificativos al gobierno y al liderazgo del presidente Evo Morales", dijo a los periodistas.



El sábado último, el II Ampliado Nacional del Movimiento al Socialismo y el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) que se realizó en Santa Cruz, ratificó su respaldo a la candidatura de Morales para las elecciones generales de 2019 y al proceso de cambio.



A contramano, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, dijo que el MAS no tiene moral para hablar de democracia ni para pedir a la oposición "ni a nadie" que presente un plan de gobierno para los comicios de 2019.



Ramos contestó que el MAS tiene respaldo de varios sectores sociales y civiles del país para postular a Morales como candidato.



"La primera fuerza política tiene su estructura ahí están obreros, campesino, indígenas, cooperativistas, juntas vecinales, transportistas, están los profesionales, agremiados en colegios de abogados, arquitectos e ingenieros que son parte de este proyecto político y también nosotros tenemos derecho a proponer a quien es nuestro candidato nosotros no nos entrometemos en actividad que tiene la oposición", remarcó.