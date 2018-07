Diputado Poppe anticipa proceso contra autoridades de YPFB si no cumplen sentencia

09/07/2018 - 12:58:38

Correo del Sur.- Si hasta el 29 de julio YPFB no cumple con la sentencia del Juez de Garantías para el traslado de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, el diputado Horacio Poppe anunció que iniciará un proceso judicial a las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.



Explicó también que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya se pronunció con anterioridad al respecto, por lo que ya no se debería esperar un fallo posterior, como señalaron algunas autoridades, principalmente de la Gobernación de Chuquisaca.



Poppe precisó que en caso de que no se ejecute el traslado, la autoridad iniciará un proceso por incumplimiento de deberes al presidente Ejecutivo de YPFB, Oscar Barriga, y al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



El 26 de enero pasado, ante la acción de cumplimiento interpuesta por el diputado Poppe, el juez de garantías Juan Quiroga determinó el traslado de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos de la estatal petrolera de La Paz a Sucre en un plazo de 180 días en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 3058 de Hidrocarburos, que establece la ubicación de cada una de las sedes de las direcciones y gerencias de la estatal petrolera.