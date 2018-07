Bolivia advierte que críticas de Ampuero a Morales afectan al diálogo futuro



09/07/2018 - 12:54:14

La Razón.- El canciller chileno Roberto Ampuero cuestionó la propuesta de diálogo del presidente Evo Morales y ante ello, el agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó ayer que esta actitud no favorece a un clima de entendimiento bilateral.



“Las referencias que hace el canciller Ampuero sobre el presidente Morales no merecen comentario adicional; no favorecen al clima de entendimiento que debe estar por encima de cualquier otro propósito o diferencia de orden político”, afirmó Rodríguez Veltzé a La Razón.



El ministro chileno de Relaciones Exteriores señaló, en una entrevista que concedió al diario El Mercurio, que la postura de Morales sobre la relación con su país sufrió una “metamorfosis”, en momentos que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya redacta el fallo definitivo sobre la demanda planteada por Bolivia para establecer un diálogo sobre una salida soberana al mar.



“Lo constante en su postura es la inconstancia. Basta con examinar diarios, periódicos y documentos recientes”, afirmó la autoridad chilena. “(Morales) ahora preferiría ignorar la dimensión judicial en que instaló los nexos entre La Paz y Santiago; ofrece pasar por alto lo que él mismo generó —la demanda contra Chile en La Haya— e iniciar un diálogo directo como si aquél no existiese”, añadió.



Desde La Haya, Rodríguez Veltzé se inclinó por una agenda de futuro. “Bolivia y Chile son y serán vecinos, sus líderes y sus pueblos tienen por delante el desafío de entenderse y mejorar sus relaciones en favor de una convivencia fraterna y constructiva, capaz de superar un pasado cargado de desencuentros e injusticias”, puntualizó ayer el agente ante la CIJ, quien fue presidente de Bolivia entre 2005 y 2006.



Además, el representante diplomático remarcó que el espíritu del país hacia Chile siempre estuvo vinculado con el diálogo. “Bolivia, más allá de cualquier crítica coyuntural, ha sostenido siempre el propósito de resolver pacíficamente la disputa que impuso por la fuerza un encierro injusto. Los resultados de La Haya pondrán a prueba este desafío, somos optimistas frente al escenario que se presente pues abre una vez más la oportunidad de resolver nuestras diferencias y contribuir a la verdadera voluntad de integración vecinal y regional”, sostuvo Rodríguez Veltzé.