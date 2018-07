Observan que Gobierno se haga al desentendido por insólito abandono de jet lujoso



09/07/2018 - 12:50:43

El Día.- Políticos y exautoridades cuestionaron que al Gobierno no le preocupe o se haga el "desentendido" sobre el avión valorado en al menos $us 10 millones que fue abandonado en el aeropuerto de El Trompillo, Santa Cruz, sin que se sepa su origen y la propiedad del bien.



¿Quién autorizó su aterrizaje? ¿Cuál el origen del avión? ¿Quién es el propietario? ¿Qué personal operaba en el aeropuerto de El Trompillo, el día que aterrizo?, son algunas de las preguntas que lanzaron exautoridades y políticos sobre este caso inédito.



Observaron que las autoridades gubernamentales no reaccionen frente al llamativo hecho de que aparezca un jet tan lujoso en uno de los aeropuertos del país, sin que nadie ofrezca información sobre el tema.



"Moderno Jet aparece hace 3 meses en el aeropuerto militar El Trompillo. Nadie sabe decir en qué momento aterrizo, con que tripulación y menos quién es él propietario. Lo incauta la Aduana como si fuera contrabando. ¿Raro no Presidente Morales?", interrogó Paz Zamora en su cuenta de Twitter.



Doria Medina también se mostró extrañado "El poder y los lujos han emborrachado a la élite del MAS: pillan un avión de lujo y sin saber si está relacionado con delitos internacionales, se lo entregan corriendo a la Presidencia. El Gobierno y sus palacios están cada vez más lejos de la gente", sostuvo.



La única información oficial sobre la aeronave en una primera instancia es de la Aduana Nacional, que reportó de la incautación o decomisó como ilícito de contrabando, luego se lo adjudicó al Ministerio de la Presidencia, y este despacho resolvió transferirlo a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



Pero ninguna autoridad facilitó mayores datos sobre el avión Super Mid-Size Gulfstream GIII, con placa de control N557 JK, sobre su origen, procedencia, propiedad y circunstancias en las que hubiera aparecido en el aeropuerto de El Trompillo.



"¡Increíble! Jet lujoso en El Trompillo y nadie lo reclama. Nadie sabe cómo llegó ni quién autorizó su aterrizaje. Se desconoce a quién pertenece ni qué propósito lo trajo. La realidad supera la ficción y todos haciéndose a los desentendidos...claro, si LaMia salió como salió...", escribió el exsenador, Eduardo Maldonado en su Twitter.



El ministro Rada consultado sobre el tema, el sábado, dijo que esa información debe ser denunciada por la Aduana Nacional; el ministro de Gobierno, Carlos Romero no proporcionó mayores datos. "Nosotros no administramos los aeropuertos", sostuvo.



Añadió que una vez que las investigaciones lancen datos podrán otorgar mayores elementos al respecto.