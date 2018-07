Dimite el ministro de Exteriores del Reino Unido Boris Johnson



09/07/2018 - 12:14:37

RT.- El ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, ha dimitido. "Esta tarde, la primera ministra ha aceptado la dimisión de Boris Johnson como ministro de Exteriores", ha informado el Gobierno británico. "Su sustitución será anunciada en breve. La primera ministra agradece a Boris por su trabajo", ha anunciado un portavoz del Gobierno.



Johnson había ocupado este cargo desde julio de 2016. Su dimisión sigue a la de David Davis, ministro británico para el "Brexit", y del viceministro de este, Steve Baker.



La dimisión de Johnson profundizará aún más la sensación de crisis en torno a Theresa May y aumentará la posibilidad de que esta se enfrente a una moción de censura, señala The Guardian.



Las dimisiones se han producido después de que, el pasado viernes, May anunciara haber logrado un acuerdo con su Gabinete de ministros para mantener unos vínculos comerciales estrechos con la Unión Europea.



Muchos euroescépticos opinan que esta estrategia traiciona la promesa de una ruptura clara con la UE.



"El Reino Unido tiene que aceptar las normas comerciales de la Unión Europea, pero sin participar en su elaboración. Creo que esta es la razón fundamental por la cual se han presentado estas dimisiones en menos de 24 horas", ha señalado el analista político Carlos Puente Martín.