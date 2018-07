Luis Miguel: capítulo 12 reveló cómo Luis Rey traicionó a su hijo con la prensa



09/07/2018 - 10:20:01

El Comercio.- Luis Miguel no es mexicano, un tema que generó mucha polémica en la vida del cantante durante los primeros años de su carrera, se abordó en el capitulo 12 de la popular bioserie de Netflix. En esta nueva entrega, se ve cómo fue el mismo Luis Rey quien filtra la información del verdadero origen de su hijo a la prensa.



El capítulo 12 comienza precisamente con Luis Rey buscando entre sus cosas la partida original de Luis Miguel, el único documento que prueba que el "Sol" no nació en México tal y como él se lo hizo creer a la prensa cuando su hijo comenzaba como cantante.



Rey, en complicidad con su hermano Tito le pedirá a este que vaya con Luis Miguel a chantajearlo con esta verdad, de lo contrario, se lo revelará a toda la prensa de espectáculo.



Ante esto, Tito intentará reconciliarse con Luis Miguel revelándole al cantante lo que trama su hermano pero el "Sol" al oírlo lo echará de su vida para siempre.



Decepcionado una vez más de su padre, Luis Miguel irá a reclamarle una vez a Luis Rey sobre su actitud y agrandará aún más la distancia que existe entre ellos.



"Tú dices algo a la prensa sobre mi origen y yo cuento todo lo que me hiciste", le dirá Luis Miguel a Luis Rey ante la mirada atónita de este.



Más adelante, la verdad saldrá a la luz a pesar de las amenazas de Luis Miguel, lo que pondrá entre la espada y la pared al cantante. Decir o no la verdad, en un momento en que el "Sol" está a punto de lanzar su disco de boleros en medio de las dudas de si este proyecto funcionará entre el público juvenil.