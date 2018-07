Silvia Pinal mueve Instagram con su foto en traje de baño

09/07/2018 - 09:35:19

El Salvador.com.- La famosa actriz mexicana Silvia Pinal, es una de las celebridades que se ha acoplando a los cambios en el uso de medios de comunicación y tecnología para mantenerse en contacto con sus fans.



Ahora, es en las redes sociales que se mantiene cercana a su público, sobre todo aquel que le ha visto brillar, ya que es una de las máximas exponentes en el mundo del espectáculo mexicano por interpretar personajes protagónicos en diferentes películas durante la época de oro.



Y no es para menos, la artista compartió una fotografía de su juventud en la que luce con un traje de baño que muestra toda su belleza, la que indudablemente le abrió camino en el teatro, el cine y la gran trayectoria que ha logrado.



Hermosos recuerdos ..😍😍 Una publicación compartida de Silvia Pinal (@silvia_pinal) el 5 Jul, 2018 a las 8:15 PDT





Son muchos comentarios llenos de admiración, piropos y cariño que recibió la artista, tras la publicación en la que luce un cuerpo espectacular.



“Siempre has sido y serás una mujer bellísima y admirable” aseguró un seguidor.



Otro fue más profundo “Un título de un concurso que debería ser perpetuo es “La mujer más Bella del Universo ” y eso es usted!!!! GRACIAS por venir a florecer el mundo con su clase, su porte y belleza indescriptible!!! La quiero mucho y uno de mis sueños es conocerle en persona y darle un fuerte abrazo mi querida Silvia Pinal “.

Te puede interesar:



La actriz de 86 años, actualmente interpreta a “Doña Imelda” en la segunda temporada de la telenovela de comedia mexicana “Mi marido tiene más familia”.



Por su gran trayectoria artística, recientemente se oficializó la producción de una bioserie de Silvia Pinal, en la que Itatí Cantoral será la encargada de personificarla y quien dará vida a algunas experiencias que vivió Pinal para lograr una carrera exitosa así como algunos asuntos de su vida personal. Son muchos comentarios llenos de admiración, piropos y cariño que recibió la artista, tras la publicación en la que luce un cuerpo espectacular.“Siempre has sido y serás una mujer bellísima y admirable” aseguró un seguidor.Otro fue más profundo “Un título de un concurso que debería ser perpetuo es “La mujer más Bella del Universo ” y eso es usted!!!! GRACIAS por venir a florecer el mundo con su clase, su porte y belleza indescriptible!!! La quiero mucho y uno de mis sueños es conocerle en persona y darle un fuerte abrazo mi querida Silvia Pinal “.Te puede interesar:La actriz de 86 años, actualmente interpreta a “Doña Imelda” en la segunda temporada de la telenovela de comedia mexicana “Mi marido tiene más familia”.Por su gran trayectoria artística, recientemente se oficializó la producción de una bioserie de Silvia Pinal, en la que Itatí Cantoral será la encargada de personificarla y quien dará vida a algunas experiencias que vivió Pinal para lograr una carrera exitosa así como algunos asuntos de su vida personal.