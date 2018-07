Sitio y terror en Managua y otros departamentos de Nicaragua



09/07/2018 - 09:25:41

La Prensa.com.ni.- El Gobierno, a través de los grupos paramilitares y la Policía Nacional, por la vía de hecho, está tratando de “imponer una situación de estado de sitio” en la ciudad de Managua y otros departamentos del país, que han sido atacados por esos grupos armados, valoró el general en retiro Hugo Torres.



Después de la masacre del 30 de mayo, que dejó un saldo de 18 muertos y decenas de heridos en la capital, las huestes del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, iniciaron a operar en las calles de Managua con total impunidad.



Robos, asesinatos, secuestros y detenciones ilegales empezaron a registrarse día tras día. La inseguridad y la violencia se incrementaron a tal punto, que los negocios empezaron a cerrar temprano.



En el sector de la rotonda Rubén Darío, parte del nuevo centro de la capital, luce vacío desde las 6:00 p.m. y están cerrados gran parte de los negocios sobre la carretera hacia Masaya.



La población teme un ataque por parte de los paramilitares, quienes son respaldados por la Policía Nacional encapuchada, que patrulla las calles fuertemente armados. La vida nocturna en Managua se acabó desde hace un mes.



La misma situación padecen los pobladores de Masaya, Jinotega, Matagalpa, León y Carazo, este último atacado ayer domingo.



Posterior al ingreso de los paramilitares a esos territorios, con el objetivo de retirar tranques que la población autoconvocada había dispuesto para protegerse de sus agresiones, estos resguardan puntos estratégicos. Provocan terror en la población.



Para Torres, a pesar de la intención del estado de sitio impuesto por parte del Gobierno, no ha sido logrado, ya que la misma población en un sentido de prudencia se resguarda en sus hogares y siguen manifestándose.



“Solo con sus matones”



Desde la perspectiva del general en retiro, la política de sembrar el terror para doblegar la voluntad popular no es posible porque Ortega está derrotado estratégicamente. “Ortega se ha quedado únicamente con sus matones armados, con los jefes de la Policía comprometidos en estos crímenes (…), y con su voluntad, por supuesto, de asesinar a los nicaragüenses, con eso únicamente se ha quedado, y esas no son armas suficientes para doblegar la voluntad de un pueblo (…)”, indicó.



El sociólogo Cirilo Otero dijo que el Gobierno ha impuesto un estado de terror y que se ha agravado por la actuación de los paramilitares, que actúan tanto de noche como de día.



A causa del temor que causan los paramilitares que permanecen en diferentes departamentos del país, la población se resguarda en sus hogares desde la tarde. En Masaya, el parque central luce vacío durante las noches, igual que la mayoría de las calles. En Carazo, en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, antes del ataque perpetrado este domingo, durante las noches, las calles estaban desoladas; poca gente se atrevía a salir.



Lo mismo sucede en Jinotega, después de las 6:00p.m. unos cuantos ciudadanos se observan en las calles. A las 8:00 p.m. la ciudad luce como abandonada, los únicos indicios de vida se encuentran en las murallas de adoquines ubicadas en un límite impuesto por el alcalde Leónidas Centeno, al oeste de Jinotega, donde están escondidos sujetos encapuchados y armados.



“Estamos sin ley: aquí roban, aquí disparan, aquí matan, aquí denigran, torturan, acosan e intimidan. Jinotega esta patas arriba desde que inició todo esto-la protesta cívica-. La Policía -Nacional- es un adorno para la justicia y un instrumento para las turbas”, expresó un joven de las barricadas del barrio Sandino.