Ramallo sugiere como técnico de la Verde a Ricardo Gareca 



09/07/2018 - 08:45:39

Opinión.- El Goleador de América en las Eliminatorias de 1993, William Ramallo, propone a los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) contratar como seleccionador de Bolivia al argentino Ricardo Gareca, quien llevó a Perú al Mundial que se disputa en Rusia 2018.



El exdelantero de la Verde aseguró que vincular al combinado nacional al venezolano César Farías “sería un error”, considerando que es un técnico “con reacciones y peleas constantes dentro y fuera del terreno de juego”, situación que le costó dejar The Strongest por una sanción de un tribunal”.



“En los últimos cuatro años estuvieron al frente de la Selección técnicos vendehumo, como el venezolano que está buscando el cargo. Eso sería un fraude para nuestro fútbol”, declaró Ramallo, en OPINIÓN Digital.



Para el exgoleador, una “buena opción” sería Gareca, quien logró clasificar a Perú al Mundial y su continuidad al frente del combinado incaico no está garantizada.



Tras la salida de Guido Loyza de la presidencia de la FBF pasaron varios dirigentes y todos manifestaron en sus discursos “iniciar un proceso de trabajo” en las divisiones menores y la absoluta para buscar una clasificación a una Copa Mundial, pero después de 24 años la prédica se mantiene sin resultados para Bolivia.



El exfutbolista recordó que en 1989 comenzó un proceso de entrenamiento en el combinado nacional, pero quedaron fuera del Mundial de Italia por un gol de diferencia dejando el boleto a Uruguay.



“Se mantuvo la base de las eliminatoria del 89 y se realizó una preparación larga. Jugamos varios partidos amistosos en diferentes países del mundo con buenos y malos resultados”.



Ramallo aseguró que el trabajo al mando del español Xabier Azkargorta “no he vuelto a ver hasta la fecha”. Preparación que culminó con la clasificación al Mundial de 1994 y el subcampeonato de la Copa América 1997.



Ramallo considera que conseguir una clasificación para el Mundial de Catar 2022 “es muy difícil” porque el entrenador que asuma la Selección Nacional comenzará de cero su trabajo junto a sus colaboradores para las divisiones menores.