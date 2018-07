Lizio y Quiñónez harán respetar su contrato en Bolívar



09/07/2018 - 08:45:02

Diez.- Los representantes de Romel Quiñónez y Damián Lizio, afirmaron en la mañana de este sábado a Diez.bo que exigirán que se respete el contrato que tienen con Bolívar. Ambos jugadores finalizan su relación con la academia a finales de 2019.



"Con la dirigencia de Bolívar, ingresamos en un compás de espera; sin embargo, al no quedar abierto el libro de pases, nosotros pediremos que se respete el contrato que se tiene con Romel. En los siguientes días volveremos a hablar y de una vez definir esta situación", manifestó Rodrigo Osorio agente de Quiñónez.



Lucas Machado, representante de Lizio, afirmó que estos días hablará con los dirigentes académicos y de no llegar a un acuerdo, el jugador se presentará al entrenamiento la próxima semana.



"Si no se arregla nada con la dirigencia, Damián se reincorporará cuando regrese el plantel de Argentina", acotó de manera breve. Se informó que ambos jugadores entrenan de manera individual.



Los dirigentes de Bolívar entre tanto indicaron que hablarán con el técnico uruguayo Alfredo Arias a su regreso de Argentina.