¿Hora del recambio en el fútbol Sudamericano?



09/07/2018 - 08:40:17

El Día.- Leo Messi, Neymar, Luis Suárez, James Rodríguez, las cuatro grandes figuras sudamericanas regresaron a casa temprano y dejaron el interrogante en el aire: ¿es la hora del recambio? Por detrás vienen jóvenes que ya han exhibido su categoría en sus clubes o selecciones y se perfilan como los herederos de una generación excepcional pero que no pudo coronar su categoría con grandes actuaciones en este Mundial. El argentino Paulo Dybala, el uruguayo Rodrigo Bentancur, el colombiano Juan Fernando Quintero y el brasileño Gabriel Jesús representan esa nueva camada.



El valor de "La joya". La pregunta ronda en Argentina: ¿por qué uno de los mejores jugadores de la historia, Messi, y otro con talento probado en un club de la élite como la Juventus, Dybala, casi no jugaron juntos en el Mundial? "La joya" Dybala ingresó menos de media hora en la caída estrepitosa de Argentina contra Croacia (0-3), cuando el equipo de Messi ya lucía desmoralizado por el grave error del portero Willy Caballero, y no pudo mostrar ni pinceladas de su talento. Durante el Mundial, Dybala (24 años) dijo que él y Messi se desempeñan en "posiciones parecidas" pero consideró que pueden "jugar juntos" en la Albiceleste. "Tengo que buscar que la sintonía de un jugador tan absoluto como Dybala se pueda complementar con Messi", sostuvo a su vez Jorge Sampaoli. Ello casi nunca ocurrió. La selección argentina se quedó sin ver si un diálogo entre dos futbolistas de gran categoría, uno mil veces probado y el otro en ciernes, hubiera llevado a la Albiceleste más lejos que a un decepcionante octavo de final.



Un toque de distinción. Compañero de Dybala en la Juventus, Rodrigo Bentancur emergió como un jugador fino, de categoría, dotando a la celeste de un pase seguro que no acabe con los acostumbrados largos envíos a sus poderosos delanteros Luis Suárez o Edinson Cavani, como ocurrió durante años. El DT francés Didier Deschamps se había fijado en este joven de 21 años como una pieza clave a controlar en el choque de cuartos que finalmente ganaron los europeos (2-0). "Es el jugador que, con su velocidad, acelera las transiciones de la defensa al ataque" de Uruguay y el encargado de conectar con los puntas, había dicho, con buen ojo, el entrenador galo. Luce más maduro que su edad y, por personalidad y juego, se perfila como el próximo líder de la Celeste.



Un 10 como los de antes . A Juan Fernando Quintero le tocó ser el director de orquesta de Colombia cuando se lesionó la estrella cafetera James Rodríguez. Y tomó la batuta sin desentonar. De buen pie y mejor pegada, Quintero ya había mostrado destellos de su categoría en el River Plate argentino, donde está prohibido maltratar el balón. El centrocampista de 25 años ha reivindicado en el Mundial a esos "10" en vía de extinción, los organizadores, apetecidos nuevamente por los grandes clubes en medio de un fútbol más físico y de velocidad.



O Ronaldo o Eto"o. Gabriel Jesús es un centrodelantero que estaba llamado a explotar en el Mundial de Rusia si Neymar lo hubiera asistido con mucho más frecuencia. Pero el menino estaba más para un Oscar de Hollywood que para la sexta corona brasileña y el atacante del Manchester City quedó aislado, sin poder mostrar por qué le pelea palmo a palmo el puesto al consagrado Sergio Agüero en su club. A Dani Alves le hace recordar a su compatriota Ronaldo, y a su técnico en el Manchester City, el afamado Pep Guardiola, a Samuel Eto"o. Nada mal para un juvenil de 21 años. El fútbol sudamericano los necesita, la Copa América Brasil-2019 los espera.