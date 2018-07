Jornada de decisiones: Lopes, Hoyos, Jiménez y Salinas podrían ser contratados por la U



09/07/2018 - 08:39:16

Correo del Sur.- Hoy se definirán las contrataciones que Universitario realizará para el Torneo Clausura de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Los nacionales Miguel Hoyos, Andrés Jiménez y Pablo Salinas, además del brasileño Jefferson Lopes, podrían colocarse la camiseta estudiantil este semestre.



En contacto con este diario, el presidente del club Universitario, Germán Gutiérrez, informó que ya se tienen las negociaciones avanzadas con los cuatro futbolistas y una reunión con la comisión técnica, esta tarde (15:30), será definitiva para sellar estas contrataciones.



A decir del dirigente, luego de que los futbolistas presentaran su oferta económica, el club envió una contrapropuesta, misma que será analizada esta jornada.



De los cuatro jugadores en carpeta, dos ya vistieron la camiseta estudiantil en el pasado: Hoyos y Lopes, ambos como defensores.



El “Colorado”, de 37 años, lo hizo en la temporada 2016, se constituyó en un jugador inamovible en la zaga central, aunque dejó el club en malos términos; mientras que el brasileño, de 29 años, lo hizo entre 2011 y 2012, y cuando en 2015 militaba para Sport Boys, dijo no acordarse de haber jugado en Sucre.



En el caso de Salinas, el delantero de 38 años cuenta con una larga carrera deportiva que inició en 2002 cuando defendió los colores de Blooming; también paseó su fútbol por Real Potosí, Wilstermann, The Strongest, Bolívar, Oriente Petrolero, San José, Deportes Quindio (Colombia) y desde 2017 jugó en Destroyers.



Jiménez, por su parte, es un futbolista de 33 años que se desempeña en la contención y como lateral izquierdo. Desde 2017 milita en Real Potosí y antes lo había hecho en Petrolero.



ARQUERO EN DUDA



La portería es otro puesto a reforzar en Universitario, aunque en este caso la figura no es tan clara. Gutiérrez explicó que hay un principio de acuerdo para el retorno del argentino Iván Brun, que dejó el club en abril con demandas económicas por impago de sueldos.



De no concretarse su retorno, la dirigencia tiene un plan B: un guardameta brasileño, de quien se mantuvo el nombre en reserva.