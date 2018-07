Sucre: La contaminación atosiga a vecinos de Horno K asa



09/07/2018 - 08:25:42

Correo del Sur.- Los vecinos de la avenida final Julio Villa, en la zona de Horno K"asa, enfrentan un grave problema de contaminación ambiental a raíz de que este barrio se ha convertido prácticamente en un botadero de basura, que a su vez atrae a decenas de animales domésticos (especialmente puercos) que abundan en plena calle a toda hora del día.



Los letreros de advertencia colocados por la Alcaldía no tienen mayor utilidad puesto que nadie obedece las normas. Los teléfonos disponibles de la Dirección de Medio Ambiente para hacer las denuncias son simples anuncios, puesto que, según los vecinos, nadie responde a ninguno y parece “que los dejan descolgados”.



Estos botaderos están a pocos metros de la Circunvalación, donde también se ubica un importante surtidor de combustibles que genera un gran movimiento vehicular y comercial. Sin embargo, el problema principal lo sufren quienes habitan las últimas casas de la avenida Villa, donde todavía la calzada es de tierra.



Además de los criaderos de cerdos en los que se convierten estas zonas, el vecindario también se queja por las manadas de canes callejeros que empeoran la situación, ya que además de revolver los desechos y esparcirlos por todo lado son una amenaza para los transeúntes, quienes tienen que enfrentar un riesgo constante de ataques o mordeduras.



Detrás de la calzada, y en un barranco bastante profundo, antiguos arroyos con vertientes cristalinas se convirtieron en cauces contaminados con aguas negras, donde además se puede observar decenas de llantas en desuso que son arrojadas en el lugar.



Estas aguas insalubres provienen de la zona de la avenida Marcelo Quiroga y, según la observación de los vecinos, no cuentan con un drenaje eficiente, puesto que las filtraciones pueden verse desde una considerable distancia.



Horno K’asa es un barrio extenso, uno de los más poblados del Distrito 2 que abarca muchas cuadras próximas a la avenida Circunvalación en su sector norte. El mismo vecindario se queja de un aparente trato preferencial a los habitantes de la zona alta del barrio, quienes recibirían una mejor atención a sus pedidos en detrimento de quienes habitan la zona baja, estos últimos más aquejados por el problema de la contaminación ambiental.



La construcción de un muro de contención en la final de la avenida Julio Villa podría solucionar el problema de la basura, puesto que inhibiría a quienes acuden a botar sus desechos a continuar realizando esas acciones que afectan a la salud pública.



Otro aspecto negativo del barrio es que un proyecto de arborización inaugurado en la pasada gestión fue abandonado por las autoridades. En principio se plantaron miles de árboles en un área contigua al barrio, pero a la fecha los turriles de agua destinados al riego así como los jardineros asignados para las tareas de cuidado no volvieron a aparecer, según relata un vecino del lugar.



La intersección de la avenida Julio Villa con la Circunvalación genera un peligroso nudo de distribución vehicular ya que al momento no se observan señales de tráfico y menos puede verse un semáforo. El tránsito de motorizados, especialmente de camiones de alto tonejale, es frecuente e intenso durante todo el día, lo que genera un evidente riesgo de accidentes.



La principal preocupación resulta de la cantidad de niños que asisten todos los días a una escuela próxima y se ven obligados a cruzar las dos vías de la avenida. A pesar de que personal de la Policía se ocupa de brindar su apoyo en las horas de ingreso y salida de los estudiantes, los vecinos señalan que esa acción no ha logrado disipar del todo el riesgo que corren los menores.



Por otra parte, al estar rodeada de pronunciadas pendientes, durante la época de lluvias parte de la avenida se convierte en un gran torrente de agua y lodo debido a las deficiencias en el sistema de drenaje pluvial que resulta insuficiente ante la violenta crecida de las aguas.