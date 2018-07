Cámaras de seguridad aportan a la vigilancia en la ciudad de Santa Cruz



09/07/2018 - 08:24:04

El Día.- Las cámaras de seguridad cumplen un rol muy importante para ayudar a esclarecer algún hecho de delincuencia. Las calles de Santa Cruz se vuelven cada día más peligrosas, ya que se observa con frecuencia asaltos, peleas, accidentes de tránsito y hasta abusos a menores de edad. A decir de muchas personas, esto se debe a la falta de presencia policial en las calles. Pero existen vigilantes anónimos que registran en imágenes lo que pasa en la ciudad.



Monitoreo. El capitán Omar Angulo, del centro de monitoreo de cámaras de vigilancia de Santa Cruz, indica que en la ciudad están instaladas 336 cámaras , de las cuales 77 están fuera de funcionamiento por falta de repuestos, tiempo de uso o dañadas por las inclemencias del tiempo.



“Actualmente realizamos el monitoreo de 239 cámaras, esperamos que el gobierno municipal pueda dotar de más equipos para hacer las reposiciones en aquellos lugares donde no llega la seguridad virtual”.



Las cámaras de vigilancia son capaces de amplificar los ruidos que existen en los alrededores de los postes donde están instaladas, además de poseer un zoom que alcanza los 400 metros, permitiendo de esa manera distinguir rostros y detalles de la vestimenta de los sospechosos.



Son 25 los efectivos policiales, divididos en tres turnos los que controlan las 239 cámaras en funcionamiento. El personal policial vigila la imagen que muestran las cámaras cada cierto tiempo y de haber alguna irregularidad o la comisión de un delito alertan para que un patrullero acuda al lugar para auxiliar o detener a los infractores.



Procedimiento para solicitar una copia de video registrado en las cámaras. El capitán Angulo explica que las personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de delito pueden dirigirse a las instalaciones del centro de monitoreo, para verificar si el hecho ocurrido quedó registrado en una de las cámaras. Si se obtiene una respuesta positiva, la víctima deberá sentar una denuncia formal para que mediante un requerimiento fiscal pueda solicitar una copia del video de la cámara de vigilancia para reconocer al o los agresores y esclarecer el ilícito.



En el acto de conmemoración del 192 aniversario de la Policía Boliviana, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles Rojas, destacó el gran aporte de la tecnología, haciendo referencia a las cámaras de vigilancia. "Gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad se han resuelto muchos hechos importantes que nos han dado la certeza para descubrir a los autores de muchos delitos", enfatizó. Haciendo referencia a uno de los casos en el que un hombre de 50 años que iba en su camioneta fue acribillado con 15 tiros los cuales al menos seis dañaron partes vitales de su humanidad cobrándole la vida, los disparos fueron realizados por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió a la altura del canal Cotoca y tercer anillo. Este asesinato quedó registrado por las cámaras instaladas entre las intersecciones de esas avenidas. Las imágenes captadas ayudaron a identificar a los autores del asesinato.



"La Policía necesita que el apoyo tecnológico sea constante. Mientras estemos más equipados y fortalecidos, la sociedad será la beneficiada y los únicos perjudicados serán los delincuentes", indicó el comandante Siles.



Zonas donde se registran más casos de personas heridas. Según los datos brindados por la sargento Genoveva Quispe Fernández, del Centro Automático de Despacho Integral (CADI), que se ocupa de la recepción de las llamadas de los ciudadanos o de las entidades solicitando ayuda en casos de emergencias de cualquier tipo, para dar una respuesta eficiente y rápida, a través del despacho policial. Señala que, en la ciudad la zona más conflictiva, y donde se reportan casos de personas heridas es en el distrito policial 1,(DP-1) que de enero a mayo de este año registró 289 personas heridas, estas zonas comprenden, la 4 de Noviembre, Casco Viejo y Los Tusequis. Le sigue el DP-2, con 136, por la zonas del Polanco, Pajonal y La Morita. La estación policial integral 9 (EPI-9) con 93 casos de personas heridas y la EPI-6, ha registrado el menor número con 68 casos.



Punto de vista



"Las cámaras solo llegan hasta el sexto anillo"



Capitán Fernado Ruiz Sejas

Del (CADI) Santa Cruz



Debido a la ola delincuencial que cada día se incrementa en nuestra ciudad, contar con cámaras de seguridad es de gran ayuda en la investigación de delitos, identificación de los posibles autores de hechos delictivos para llegar a la verdad. También en los hechos de tránsito para la investigación ya que gracias a ello se puede establecer la responsabilidad de cada conductor y en caso de atropellos a peatones es posible la identificación del vehículo mediante sus características y placas de control.



Sirven para esclarecer casos de atracos robos, secuestros y cualquier tipo de delitos en la ciudad. Pero cabe resaltar que estas cámaras solo están en algunos puntos estratégicos de la ciudad. Específicamente solo hasta el sexto anillo y la gran mancha urbana de Santa Cruz ya está por el décimo anillo. Los barrios y zonas más alejadas son los que carecen de cámaras de vigilancia y por ende los casos que ocurren en esos lugares no quedan registrados. Por esta razón no se tienen datos exactos del índice delictivo en estas zonas.



Hace falta la implementación de más cámaras para tener una ciudad vigilada y monitoreada en su totalidad.