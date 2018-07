Ampuero critica postura cambiante de Morales con Chile



09/07/2018 - 08:17:08

Los Tiempos.- El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Roberto Ampuero, criticó con dureza al presidente de Bolivia, Evo Morales, respecto a sus cambios de actitud con Chile y subrayó que “lo constante en su postura es la inconstancia”.



“La frecuencia con que muta de estados de ánimo frente a nuestro país sólo nutre de mayor incertidumbre la relación bilateral entre Bolivia y Chile, lo que lleva a preguntarnos ¿cuál será al final su verdadera posición?”, dijo el jefe de la diplomacia chilena en una carta enviada al diario El Mercurio.



El Canciller añadió que Morales muestra en estos días una vez más la “metamorfosis en su postura hacia Chile”.



“Ahora preferiría ignorar la dimensión judicial en que instaló los nexos entre La Paz y Santiago: ofrece pasar por alto lo que él mismo generó, la demanda contra Chile en La Haya, e iniciar un diálogo directo como si aquélla no existiese”, criticó.



No obstante, Ampuero aseguró que “esto no es nuevo. Lo constante en su postura es la inconstancia. Basta con examinar diarios, periódicos y documentos recientes”. Ampuero reiteró que su país continuará defendiendo sus intereses de manera “profesional y sobria con la firme convicción” que le otorgan “el derecho y la historia”.