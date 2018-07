Datos del primer semestre muestran un dinamismo positivo de la economía: Durán



08/07/2018 - 18:31:46

La Paz, (ABI).- Los datos del primer semestre muestran un dinamismo positivo de la economía boliviana, afirmó el domingo el viceministro de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Jaime Durán, en una evaluación del comportamiento del modelo boliviano.



En una entrevista con el programa el "Pueblo es Noticia", que difunden los medios estatales, explicó se mantienen estables los indicadores que han permitido a Bolivia mantenerse como la economía de mayor crecimiento de la región en los últimos cinco años.



Aseguró que los datos de enero a junio muestran una dinámica importante, aunque no dio cifras del crecimiento del PIB, al recordar que procesar esos datos lleva tiempo.



"Sin embargo los indicadores que tenemos adelantado nos muestran un positivo dinamismo que hemos tenido en este primer semestre, especialmente en lo relacionado a la inversión pública; todos los sectores están mostrando un positivo desempeño", explicó.



Recordó que se ha previsto para este año una tasa de crecimiento de 4,7% y señaló que aunque los organismos internacionales no coinciden con ese porcentaje, han ratificado que Bolivia ocupará los primeros lugares de desempeño económico de la región.



El Viceministro de Presupuesto dijo que las proyecciones nacionales con las internacionales no coinciden porque los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la CEPAL, tienden a subestimar la tasa de crecimiento.



Recordó algunos ejemplos, como en 2013 cuando proyectaron un crecimiento de 5,4% y Bolivia creció 6,3%; o en 2017 cuando decían que iba a crecer 4% y creció 4,2%.



A su juicio, los organismos internacionales no logran entender al modelo boliviano que, siendo una economía pequeña, cuando caen los precios internacionales de las materias primas, la principal actividad de exportación del país, sigue creciendo.



"Ahí les explicamos que no hemos seguido las recetas tradicionales del FMI, el 2006 cambiamos el modelo económico (neoliberal), a otro basado en la demanda interna, en el incremento de salarios y la reducción de la pobreza", explicó.



"Hemos duplicado la clase media en el país, la característica del crecimiento boliviano es inclusivo porque no solamente crece sino beneficia a mucha gente lo que no ocurre en otros países", fundamentó.