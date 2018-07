Colapsa el sector de la salud en Venezuela



08/07/2018 - 10:07:21

VOA.- Once días consecutivos completa la huelga de los trabajadores de la salud en Venezuela. Sin respuestas satisfactorias del gobierno, el próximo paso puede ser la suspensión de labores por parte de los profesionales que atienden las urgencias.



Ante la falta de respuesta efectiva por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro, por décimo primer día consecutivo, los trabajadores del sector de la salud en el país continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica a través de un paro que se extiende en 20 estados de la nación.



En diálogo con la Voz de América, el representante de los trabajadores del sector de la salud, Mauro Zambrano, aseguró que de no obtener una respuesta en las próximas horas, agudizarán las acciones de protesta.



"Ya tenemos años en esto, protestando y protestando y vamos a seguir. Estamos evaluando también la renuncia masiva en todos los centros de salud, donde ya se están haciendo las consultas pertinentes. Pero si no hay respuesta la semana que viene vamos a ir a una gran movilización", dijo Zambrano.



Zambrano destacó que ve cómo, frecuentemente, fallecen pacientes por la falta de insumos y medicamentos, ante la impotencia de no poder hacer nada:



"Ante esa falta de respuesta de ver a nuestros pacientes morir en los hospitales día a día, pero además de ello, no tener respuesta por nuestro salario, acudimos a un paro".



María González, una enfermera, de un hospital en el centro de Caracas, reiteró las denuncias de que los funcionarios de la salud reciben salarios de miseria: "¿Qué es eso ? Eso no es ni una limosna, porque ni en los bonos dan eso, ni siquiera en los bonos del gobierno regalan esa cantidad de dinero".



¿La situación de los insumos?



"Eso es un insulto, tampoco hay, los pacientes mueren, necesitan su radio terapia, quimioterapia y no hay nada".



Mientras el dirigente oficialista Tareck El Aissami, asegura que el jefe de Estado aprobó fondos para mejorar la situación en sector hospital de la ciudad.