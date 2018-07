Todos contra todos: 14 clubes van por el sueño del título del Clausura



Los Tiempos.- Bajo la modalidad de todos contra todos, el próximo 20 de julio, los 14 clubes profesionales de Bolivia iniciarán la lucha por el título del torneo Clausura 2018 de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



El campeonato, que se iniciará este mes, será el primero bajo la potestad de la nueva instancia que se hace responsable del fútbol profesional en Bolivia: la División Profesional. Desde el pasado 10 de abril, la entidad federativa modificó su estructura y comenzó a manejar tanto al nivel profesional como al de aficionados, de manera directa.



El primer cambio y además el más importante es que el Comité Ejecutivo de la FBF es el responsable de todas las decisiones para ambas categorías del fútbol nacional, por lo mismo, la semana pasada durante una reunión que se cumplió en Cochabamba, aprobó todo el fixture del torneo.



Un total de 26 jornadas fueron aprobadas en su totalidad, marcando así los horarios y fechas de todos los partidos. Sólo las dos últimas jornadas del Clausura quedaron sin fechas precisas, tomando en cuenta que podría darse algún tipo de igualdad en los primeros lugares. En caso de darse esta situación, los cotejos de las últimas dos jornadas podrían disputarse en horarios unificados.



Los premios



A diferencia del torneo que se cumplió en el primer semestre de esta gestión, el campeonato que se aprobó en la instancia contempla una nueva modalidad, además de una diferencia en la entrega de premios para los torneos internacionales organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



En el Clausura se entregarán cuatro premios a los mejores equipos de Bolivia. Los planteles que se ubiquen en los primeros lugares serán acreedores de dos premios para Copa Libertadores y otros dos para la Copa Sudamericana 2019.



En este sentido, el campeón será acreedor del cupo como Bolivia 2 a la Libertadores. Asimismo, el subcampeón clasificará como Bolivia 3 al mismo torneo.



El plantel que se ubique en la tercera posición recibirá el premio como Bolivia 2 a la Copa Sudamericana, mientras que el cuarto del torneo será considerado como Bolivia 3 en ese campeonato internacional.



En este torneo también se debe tener en cuenta otro criterio, y es que en el caso de que el campeón del torneo Apertura, Wilstermann, vuelva a conseguir el título, no puede acceder a una segunda clasificación a un torneo internacional.



Los dirigentes consultados sobre esta situación y considerando la propuesta que se hizo en la anterior temporada, de entregar un premio económico, no supieron responder si es que se volverá a ofrecer una compensación o cuál será el camino a seguir.



De todas formas, pese a que el equipo cochabambino repita un título en este torneo, la clasificación a la Copa Libertadores como Bolivia 2 será dispuesta para el que ocupe el segundo lugar.



Así también, de manera consecuente, los otros premios se entregarán a los equipos que se ubiquen del tercero al quinto puesto.



Otro de los factores que puede provocar cambios se dará en caso de que un equipo mejore el premio que obtuvo en el torneo Apertura.



Con base en la convocatoria aprobada, el equipo se quedará con el mejor premio, dejando vacante el anterior que hubiera obtenido.



En este sentido, los premios que queden vacantes serán ordenados por orden de importancia y serán asignados de acuerdo a la tabla general acumulada de los dos torneos disputados.





Los descensos se definen por la tabla acumulada



Una vez que concluya esta temporada, se registrarán dos descensos: uno directo y otro indirecto. El equipo que se ubique en la última posición de tabla general acumulada será el que pierda automáticamente la categoría, de esta manera es que señala la convocatoria que se registrarán los descensos en esta temporada.



En el caso del indirecto, el equipo que se quede en el penúltimo lugar deberá pelear por su permanencia en la Primera División con el club que se consagre subcampeón del torneo de Aficionados.



El torneo que empezará en las próximas semanas será el primero bajo la denominación de División Profesional, aunque el primer campeón de esta era ya se alzó en el torneo pasado y fue el cochabambino Wilstermann.



Sin embargo, la diferencia es que el torneo Clausura empieza bajo la potestad completa de la instancia profesional, ente que se rige por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).







Fixture torneo clausura 2018



JORNADA 1



Viernes 20 de julio



20:00 Oriente Petrolero vs. Aurora



Sábado 21 de julio



17:15 Royal Pari vs. Bolívar



Domingo 22 de julio



15:00 Destroyers vs. Sport Boys



17:15 The Strongest vs. San José



17:15 Real Potosí vs. Universitario



19:30 Guabirá vs. Nacional Potosí



Lunes 23 de julio



20:00 Wilstermann vs. Blooming







JORNADA 2



Martes 24 de julio



20:00 Aurora vs. Royal Pari



Miércoles 25 de julio



15:00 Sport Boys vs. Real Potosí



18:15 Nacional Potosí vs. Destroyers



20:30 Oriente Petrolero vs. Universitario



Jueves 26 de julio



18:15 The Strongest vs. Wilstermann



20:30 San José vs. Bolívar



20:30 Blooming vs. Guabirá







JORNADA 3



Sábado 28 de Julio



15:00 Royal Pari vs. Universitario



Domingo 29 de Julio



15:00 Guabirá vs. The Strongest



15:00 Real Potosí vs. Nacional Potosí



16:00 Bolívar vs. Aurora



19:00 Destroyers vs. Blooming



Lunes 30 de julio



20:00 Oriente Petrolero vs. Sport Boys



Miércoles 8 de agosto (Reprogramado)



20:30 Wilstermann vs. San José







JORNADA 4



Miércoles 1 de agosto



18:15 Blooming vs. Real Potosí



20:30 The Strongest vs. Destroyers



20:30 San José vs. Aurora



Jueves 2 de agosto



18:15 Sport Boys vs. Royal Pari



20:30 Oriente Petrolero vs. Nal. Potosí



Miércoles 8 de agosto (Reprogramado)



18:15 Universitario vs. Bolívar



Miércoles 15 de agosto (Reprogramado)



20:00 Wilstermann vs. Guabirá







JORNADA 5



Sábado 4 de agosto



16:00 Destroyers vs. Wilstermann



Domingo 5 de agosto



15:00 Guabirá vs. San José



16:00 Bolívar vs. Sport Boys



17:15 Aurora vs. Universitario



19:30 Oriente Petrolero vs. Blooming



Lunes 6 de agosto



15:00 Royal Pari vs. Nacional Potosí



17:15 Real Potosí vs. The Strongest







JORNADA 6



Sábado 11 de agosto



17:15 Wilstermann vs. Real Potosí



19:30 Guabirá vs. Destroyers



Domingo 12 de agosto



15:00 Nacional Potosí vs. Bolívar



17:15 The Strongest vs. Oriente Petrolero



17:15 San José vs. Universitario



19:30 Blooming vs. Royal Pari



Lunes 13 de agosto



20:00 Sport Boys vs. Aurora







JORNADA 7



Sábado 18 de agosto



15:00 Aurora vs. Nacional Potosí



17:15 Real Potosí vs. Guabirá



19:30 Royal Pari vs. The Strongest



Domingo 19 de agosto



15:00 Destroyers vs. San José



16:00 Bolívar vs. Blooming



17:15 Universitario vs. Sport Boys



19:30 Oriente Petrolero vs. Wilstermann







JORNADA 8



Sábado 25 de agosto



15:00 Destroyers vs. Real Potosí



17:15 San José vs. Sport Boys



Domingo 26 de agosto



15:00 Nacional Potosí vs. Universitario



17:15 The Strongest vs. Bolívar



17:15 Guabirá vs. Oriente Petrolero



19:30 Wilstermann vs. Royal Pari



Lunes 27 de agosto



20:30 Blooming vs. Aurora







JORNADA 9



Viernes 31 de agosto



20:00 Sport Boys vs. Nacional Potosí



Sábado 1 de septiembre



15:00 Aurora vs. The Strongest



17:15 Royal Pari vs. Guabirá



Domingo 2 de septiembre



15:00 Universitario vs. Blooming



16:00 Bolívar vs. Wilstermann



17:15 Real Potosí vs. San José



19:30 Oriente Petrolero vs. Destroyers







JORNADA 10



Viernes 14 de septiembre



20:00 Sport Boys vs. The Strongest



Sábado 15 de septiembre



15:00 Royal Pari vs. Real Potosí



16:00 Bolívar vs. Destroyers



19:00 Nacional Potosí vs. Blooming



Domingo 16 de septiembre



15:00 Universitario vs. Wilstermann



17:15 Aurora vs. Guabirá



19:30 Oriente Petrolero vs. San José







JORNADA 11



Martes 18 de septiembre



20:00 Destroyers vs. Royal Pari



Miércoles 19 de septiembre



18:15 San José vs. Nacional Potosí



20:30 Wilstermann vs. Aurora



20:30 The Strongest vs. Universitario



Jueves 20 de septiembre



15:00 Guabirá vs. Bolívar



18:15 Real Potosí vs. Oriente Petrolero



20:30 Blooming vs. Sport Boys







JORNADA 12



Sábado 22 de septiembre



15:00 Destroyers vs. Aurora



17:15 The Strongest vs. Nacional Potosí



Domingo 23 de septiembre



15:00 Wilstermann vs. Sport Boys



15:00 Real Potosí vs. Bolívar



17:15 San José vs. Blooming



19:30 Oriente Petrolero vs. Royal Pari



Lunes 24 de septiembre



15:00 Guabirá vs. Universitario







JORNADA 13



Sábado 29 de septiembre



15:00 Universitario vs. Destroyers



17:15 Royal Pari vs. San José



Domingo 30 de septiembre



15:00 Sport Boys vs. Guabirá



15:00 Aurora vs. Real Potosí



16:00 Bolívar vs. Oriente Petrolero



17:15 Nacional Potosí vs. Wilstermann



19:30 Blooming vs. The Strongest